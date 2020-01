¿Qué tropas extranjeras se quedan y cuáles se marchan de Irak?

BAGDAD, IRAK. - Las fuerzas de la coalición internacional anti-Estado Islámico (EI), liderada por Estados Unidos, cuentan actualmente con varios miles de soldados en Irak.



El Parlamento iraquí solicitó el domingo al gobierno que "ponga fin a la presencia de tropas extranjeras", por lo que varios países revisaron su presencia en el país.



El mayor contingente de la coalición es estadounidense (5.200 soldados). Está desplegado en varias bases, siendo la aérea de Ain al Asad, en el oeste, la mayor de estas; y también en la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, y en Bagdad, cerca de la embajada estadounidense.

Asimismo, la coalición cuenta con 600 soldados italianos, 500 canadienses, 400 británicos, 200 franceses y 120 alemanes, entre otros, además de miles de contratistas civiles.



¿Quién se queda?

Estados Unidos "no abandona Irak", su política no ha cambiado, aseguró el martes el jefe del Pentágono, Mark Esper. "Nuestra política no ha cambiado. No abandonamos Irak", declaró el secretario estadounidense de Defensa en una rueda de prensa.



Francia, "no tiene intención" de retirar a los militares que tiene desplegados en Irak para misiones de formación, declaró por su parte el martes a la AFP una fuente gubernamental.



Francia, miembro de la coalición internacional anti-Estado Islámico (EI), cuenta con unos 200 militares en Irak, 160 de los cuales se dedican a labores de formación del ejército iraquí.



Italia mantendrá a su millar de soldados presentes en Irak y en la región, anunció el martes el Ministerio de Defensa. Roma cuenta con más de 900 soldados en Irak y en los alrededores, incluyendo 300 en Kuwait, unos 450 que entrenan a combatientes kurdos en Erbil, 90 en Kirkuk y 50 en Bagdad, según medios italianos.

¿Quién se va?

La OTAN anunció el martes la retirada temporal de una parte de su personal en Irak. "Tomamos todas las precauciones necesarias para proteger a nuestra gente. Esto incluye la reubicación temporal de parte del personal en diferentes lugares tanto dentro como fuera de Irak", indicó un funcionario de la Alianza.



Canadá desplazará temporalmente a Kuwait a parte de los cerca de 500 soldados que tiene desplegados en Irak, en los próximos días.



Alemania anunció el martes la retirada de una parte de sus 120 soldados y su traslado a Jordania y Kuwait. El contingente alemán basado en Bagdad y en Taji, al norte de la capital iraquí, compuesto por 35 personas, ya dejó Irak, anunció el ejército alemán, que mencionó la "situación de la seguridad en Irak".



Rumania anunció el martes el martes que sus catorce soldados presentes en Irak en el marco de las misiones de la OTAN serán "relocalizados", a raíz de las fuertes tensiones en la región, pero no precisó si esos efectivos abandonarán el país o si serán desplazados a otra base de Irak.