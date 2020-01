Arrestan a esposo de mujer desaparecida hace meses en Connecticut 

HARTFORD, ESTADOS UNIDOS.- El esposo de una mujer desaparecida desde hace meses en Connecticut fue arrestado el martes y acusado de asesinato, informó su abogado.



La policía estatal arrestó a Fotis Dulos, de 52 años, en su casa en Farmington y está retenido con una fianza de 6 millones de dólares.



Jennifer Dulos, madre de cinco hijos y residente de New Canaan, desapareció el 24 de mayo en pleno pleito de divorcio y custodia de menores con Fotis Dulos, de quien ya estaba separada. No se la ha visto desde entonces a pesar de las extensas búsquedas en un caso que ha llamado la atención nacional.



Fotis Dulos fue una de tres personas arrestadas el martes, dijo su abogado, Norm Pattis. Agregó que otra persona también fue acusada de asesinato y otra de conspiración para cometer asesinato. No estaba claro quiénes eran los otros dos.

Anteriormente, Fotis Dulos y su novia, Michelle Troconis, de 44 años, fueron acusados de manipular evidencia y obstaculizar la investigación del caso. Ellos se declararon inocentes.



La policía dice que tienen un video de vigilancia que muestra a Fotis Dulos en Hartford desechando bolsas con artículos que contienen la sangre de Jennifer Dulos.

Se halló evidencia del ADN de Jennifer Dulos en el asiento del coche de su esposo. Aquí la víctima junto a los cinco hijos que tuvo con el sospechoso.



Otros videos lo muestran conduciendo una camioneta a New Canaan la mañana en que desapareció y lavando a detalle el vehículo días después de que ella desapareció. Se halló evidencia del ADN de Jennifer Dulos en el asiento del coche.



Fotis y Jennifer Dulos estaban en un duro proceso de divorcio que llevaba dos años en el momento de su desaparición. En noviembre, un juez otorgó la custodia de los hijos de ambos a la abuela materna, Gloria Farber.



