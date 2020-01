Francia investiga apuñalamiento en París como un acto terrorista

El joven 'no cesó de gritar Alá Akbar', y desoyó las órdenes de tirar el cuchillo que le profirieron los policías antes de dispararle. Foto: AFP.

CRÉTEIL, FRANCIA.- La fiscalía antiterrorista francesa asumió el sábado la investigación de la agresión a cuchilladas que perpetró un joven convertido al islam en una localidad al sur de París el viernes, y que acabó con la muerte de un transeúnte.



El joven hirió además a dos mujeres, antes de ser abatido por la policía.



El atacante perpetró su acción en un parque de la localidad de Villejuif, al grito de "Alá Akbar" (Dios es el más grande), que profirió en varias ocasiones, explicó en rueda de prensa la fiscal francesa que inicialmente había asumido el caso, Laure Beccuau.

LEA: Mike Pence es cuestionado por vincular a Soleimani con atentados S-11



Nathan C., de 22 años, vestido con una chilaba negra, protagonizó un ataque de una "extrema violencia" y "extrema determinación", explicó la fiscal.



El joven "no cesó de gritar Alá Akbar", y desoyó las órdenes de tirar el cuchillo que le profirieron los policías antes de dispararle.



Nathan C. tenía problemas psiquiátricos desde la infancia y estuvo internado en varias ocasiones. Su último paso por un hospital psiquiátrico fue en mayo pasado. El joven se había convertido al islam "en mayo o junio de 2017", explicó la magistrada.



"Aunque los importantes problemas psiquiátricos del autor de los hechos han sido demostrados, las investigaciones de las últimas horas han permitido establecer una clara radicalización, así como una preparación organizada antes de pasar al acto", explicó la fiscalía antiterrorista en su comunicado.

VEA TAMBIÉN: 10 datos sobre la muerte del general iraní Qasem Soleimani



En una bolsa que fue hallada en el lugar de los hechos la policía descubrió obras "salafistas" así como "una carta testamento con frases repetitivas características de un musulmán que se autoflagela y que quizás está a punto de dar el salto" a un acto violento, describió en la rueda de prensa Philippe Bugeaud, director adjunto de la policía judicial de París.



Según los testimonios recogidos por los investigadores, Nathan C. no apuñaló a una primera persona en su camino, ya que ésta le dijo que era musulmán y le recitó "una plegaria en árabe", indicó Laure Beccuau.



El joven prosiguió su periplo y atacó a una pareja, primero al hombre, hiriéndolo mortalmente en el corazón, y luego a la mujer con un corte de gravedad a la altura del cuello. A continuación acuchilló por la espalda a una joven que hacía jogging.



Las dos mujeres heridas ya abandonaron el hospital.



Francia vive bajo una amenaza terrorista constante, y este mes se cumple el quinto aniversario de los atentados yihadistas contra el periódico satírico Charlie Hebdo y de una tienda Kosher de la cadena Hyper Cacher, acaecidos los días 7 y 9 de enero de 2015.