Infección por norovirus enferma a 18 en restaurante en EEUU

MANCHESTER, Nueva Hampshire, EE.UU.- Un total de 18 personas se enfermaron de una infección por norovirus después de asistir el mes pasado a un acto privado en un restaurante que es copropiedad de un congresista demócrata y que es popular entre los precandidatos presidenciales que hacen campaña en las primarias de Nueva Hampshire, informaron funcionarios estatales de salud.



Las personas que se enfermaron asistieron al evento privado el 24 de noviembre en el centro de conferencias del Puritan Backroom en Manchester, informó el viernes el Departamento de Salud del estado. Una persona murió después, pero se desconoce si su muerte estuvo relacionada con el brote del norovirus, agregó el departamento.



Los síntomas de infección por norovirus incluyen diarrea, vómito, náusea y dolor estomacal, agregaron los funcionarios. El estado registra entre 50 y 75 brotes de norovirus cada año.



El restaurante es copropiedad del representante Chris Pappas y es conocido por sus piezas de pollo empanizado. Su familia lo ha tenido desde hace más de un siglo y es una parada frecuente entre los precandidatos de ambos partidos.



No se dio a conocer la naturaleza del evento, pero aparentemente no asistió ningún precandidato actual a la presidencia.



El gerente del Puritan Backroom, Erik Zink, dijo en un comunicado que hace todo lo posible para promover la salud y una seguridad alimentaria de excelencia.



Zink agregó que el restaurante se puso en contacto con la familia de la persona que murió para expresarle sus condolencias. Aclaró que la muerte se debió a causas no identificadas aún.



Tras el brote, el Departamento de Salud de Manchester realizó una inspección del restaurante. Los funcionarios determinaron que los comensales ya no corrían riesgo de contagiarse de norovirus.