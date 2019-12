Estos son los países que no celebran Navidad en el mundo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde hace muchos años, la Navidad fue una tradición heredada, que asociada al cristianismo, cuenta la llegada del Mesías, el Salvador del mundo y el inicio de una nueva era.



Y porque estamos cerca de celebrar una fecha importante para todos, en especial para los más pequeños, en diferentes lugares al rededor del mundo no suelen armar el pesebre, o disfrutar de esta época navideña, al no catalogarse como cristianos, pero aún así, se reunen en familia para disfrutar de una buena comida y compartir la tradicional destapada de regalos que para algunos deja el Papá Noel o el Niño Dios.



Sin embargo, en algunos países no se lleva a cabo nada de esta celebración, ya sea porque consideran que es sin trascendencia; porque está lejos de sus creencias o porque está rotundamente prohibido.

Corea del norte

En el país gobernado por el dictador y general, Kim Jong-un, declaró un decreto, en el 2016, donde censuró cualquier reunión donde se vea expuesto el alcohol, el baile, el canto o cualquier avtividad de agrupación.



Esta decisión tomada por el presidente norcoreano no era ir en contra de la Navidad, pero por ser una celebración cristiana, sus leyes no lo permiten y pasaron a ser prohibidas.

Somalia

En el 2015, el Gobierno de Somalia emitió una prohibición de celebración de la Navidad y año nuevo, con el argumento que este tipo de fiestas irrespeta y no hace parte de las creencias religiosas del Islam, ya que para ellos esta celebración es netamente cristiana.

Tayikistán

El Ministerio de educación de Tayikistán ha prohibido la instalación de todo tipo de decoración navideña, o celebración con comida con motivo de las fiestas y la entrega de regalos en todas las escuelas de ese país.



La mayor parte de la población pertenece a la cultura musulmana, debido a sus límites con Afganistán, Kirguistán y Uzbekistán, en donde son prohibidas las tradicionales fiestas navideñas.

Arabia Saudita

En este país existe una reglamentación que prohíbe signos visibles de la celebración de la Navidad. Existe una "policía religiosa", la cual se encarga de buscar y perseguir aquellas personas y lugares con elementos navideños.



Llegan a tal punto de, quitar los símbolos cristianos que encuentren e, incluso, prohíben los saludos telefónicos interviniendo lo móviles.

Argelia

El 98% de los habitantes del país practican el Islam, por lo que, para ellos, no existe la Navidad, ni su celebración.

Irán

La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental. Como su nombre lo indica este país también profesa la religión del islam. Sin embargo, existen algunas zonas de este país, varias escasas y pequeñas, donde se celebra la Navidad.

Brunéi

Es un país asiático ubicado en la isla de Borneo. Brunéi, al igual que Arabia Saudita, tiene una parte de la población que celebra la Navidad, pero no lo puede hacer en público.



El país obedece al calendario musulmán, por lo que los días festivos que tienen al año corresponden, generalmente, a festividades islámicas como la 'Fiesta del sacrificio del cordero' que se celebra al inicio de año, o la 'Revelación del Corán a Mahoma', que se lleva a cabo casi al finalizar el año. La prohibición de celebración de la Navidad existe desde el 2014.

China

Si bien en China no se celebra la Navidad, sí se celebra la llegada del año nuevo chino semanas después del 31 de diciembre. Es un país ubicado en Asia Oriental.



La constitución de China garantiza la libertad de culto, sin embargo las tradiciones chinas han sido influenciadas por el confucianismo, el budismo y el taoísmo. De acuerdo con información de la BBC, China tiene zonas en las que las festividades relacionadas con la Navidad son totalmente vetadas y una de las ciudades es Wenzhou.

Israel

Este país de Medio Oriente es considerado la cuna del cristianismo a nivel mundial. Durante la Navidad suele ser muy visitado por quienes desean ir a 'lugares sagrados' como Belén, Nazaret o Jerusalén.



A pesar de esto, en Israel no celebran propiamente la Navidad, pero durante diciembre realizan una fiesta llamada Januca, que conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos y la purificación del Templo. Dicha fiesta ocurre entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre.



La vida de este país gira en torno al calendario hebreo. Las religiones que se practican en este país son el judaísmo, el islam y el cristianismo, siendo la primera la que más se practica en todo el país.