El Newseum, símbolo del periodismo en EEUU, cerrará sus puertas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- A solo unos pasos del Capitolio de Estados Unidos, la brillante estructura de vidrio y acero del Newseum ha sido durante más de una década un símbolo para la prensa y la libre expresión.



Pero en un reflejo de los problemas que enfrenta la industria de los medios de comunicación de Estados Unidos -en una continua lucha financiera y bajo el ataque de líderes políticos- el Newseum cerrará sus puertas el 31 de diciembre.



El museo, con exhibiciones que recorren desde los ataques del 11 de septiembre hasta el Muro de Berlín, así como un despliegue de portadas de diarios de todo el mundo, anunció a principios de este año que vendería su edificio diseñado por el arquitecto James Polshek a la Universidad Johns Hopkins por 372 millones de dólares.



La organización sin fines de lucro The Freedom Forum, creada por el fundador de USA Today, Al Neuharth, se ha comprometido a continuar su misión de educar al público sobre la importancia de una prensa libre, pero no ha indicado si abrirá un nuevo espacio de exhibición público.



"El futuro del Newseum es incierto en estos momentos", dijo la vocera Sonya Gavankar.



"Nos llevará al menos seis meses desinstalar las exhibiciones y trasladarlas a nuestras instalaciones de archivo", dijo. "Una vez que se complete el proceso, comenzaremos a ver qué nos depara el futuro", agregó.



El siguiente paso podría ser otro museo, exhibiciones itinerantes o simplemente una presencia en línea que relacione la importancia del periodismo y la prensa libre.



El primer Newseum se inauguró en 1997 en Arlington, Virginia, y en 2008 se mudó a un edificio de 450 millones de dólares con un atrio de siete pisos entre el Capitolio y la Casa Blanca.



Durante dos décadas, el museo ha recibido a unos 10 millones de visitantes y ha acogido cientos de eventos y conferencias en los medios.



Pero con un precio de entrada superior a los 20 dólares en una ciudad con museos de clase mundial gratuitos, el Newseum tuvo dificultades para mantenerse en pie.



"El Newseum tuvo un rol encomiable en recordar a millones de visitantes que la historia del periodismo está llena de glorias pero también de chapuzas, que la información puede ser liberadora y la desinformación, represiva, y que la libertad de prensa está siempre bajo amenaza", escribió Michael Hiltzik en el Los Angeles Times.



"Pero aparentemente no hubo suficientes visitantes, o fanáticos o admiradores, para mantenerlo a flote".





Una crisis que se ahonda en la prensa

El destino del Newseum refleja un sector envuelto en una crisis cada vez más profunda.



Miles de periódicos estadounidenses han cerrado en medio de problemas financieros. El empleo en las redacciones ha caído alrededor de un 25% en la última década en todos los medios. Esta cifra es de casi la mitad en el sector de los periódicos, según el Pew Research Center.



La confianza en los medios también se ha ido erosionando.



Según un sondeo de Gallup publicada en septiembre, alrededor de cuatro de cada 10 adultos estadounidenses confían "mucho" o "bastante" en los periódicos, la televisión y la radio, comparado con un 70% en la década de 1970.





Adiós a la experiencia

Los visitantes del Newseum en sus últimos días aseguraron que extrañarán el lugar.



Cathy Cawley de Ashland, Virginia, dijo que había querido ver el Newseum por segunda vez antes de que cerrara, por sus exhibiciones "expansivas y hermosas".



"Estaba mirando la pared que muestra la exhibición sobre periodistas asesinados en acción, y me hace darme cuenta de lo importante que es una prensa libre", dijo.



Julia Greenwald, que enseña inglés en un colegio en Washington, trajo a un grupo de estudiantes de primaria y secundaria antes del cierre de Newseum.



"Es uno de los mejores museos de Washington. Es triste que esté cerrando", dijo.



"En el clima político actual, es muy importante que los niños sepan leer y escribir sobre los medios, que aprendan sobre el valor de una prensa libre".