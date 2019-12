Candidato con síndrome de Down busca ser legislador en Perú    

LIMA, PERÚ.- El primer candidato en el mundo con síndrome de Down en postularse a una banca en el Congreso tiene una campaña austera, cuyo principal imán publicitario es la representación de un grupo históricamente marginado.



Un fajo de volantes que introduce en su bolsillo y un cartel con su rostro es todo lo que lleva el peruano Bryan Russell cuando camina por las calles de Lima en busca de votantes.



Afirma que las personas con habilidades especiales son "despreciadas", pero que su eventual elección en los comicios legislativos de enero cambiaría "muchísimo" esa imagen.

En una entrevista con The Associated Press, el joven de 27 años dijo que intenta "romper con el paradigma" de que la gente con síndrome de Down no puede ser independiente.



"No somos pobrecitos, ni angelitos", comentó pronunciando con esfuerzo cada palabra mientras busca mejorar su dicción mediante ejercicios diarios que incluyen colocarse lapiceros y corchos en la boca.



Pero al mismo tiempo "soy alguien limpio, honesto, transparente", subrayó acariciando con sus dedos a su mascota, un perro de pelo blanco llamado Amor que recogió de la calle.

Una tarde reciente el candidato llegó a una plaza preferida por los peruanos para conversar de política. Pese a que su partido Perú-Nación es de centroderecha, fue invitado a hablar en un foro izquierdista y allí pidió que, sin importar los colores políticos, se luche por los discapacitados.



"Necesitamos una educación de calidad, también más trabajo", dijo Russell, quien en 2014 se convirtió en el primer peruano con síndrome de Down en culminar una carrera universitaria.



Según cifras oficiales, existen tres millones de peruanos con algún tipo de discapacidad, pero no hay desagregados y no se sabe la cifra con síndrome de Down. La historiadora Liliana Peñaherrera estimó que podrían ser hasta 25,000, según el cruce de las tasas de natalidad y mortalidad.