Con Greta Thunberg, miles en Madrid exigen acciones a la COP25  

MADRID, ESPAÑA.-Con el apoyo de la joven activista Greta Thunberg, miles de personas marchaban este viernes por Madrid para exigir a los líderes de la COP25 de la ONU que tomen acciones urgentes ante la crisis climática.



Rodeada de una multitud de simpatizantes y periodistas, la joven símbolo de la lucha medioambiental desde 2018 por su "huelga escolar" que catalizó un movimiento mundial, acompañó por un rato la marcha pero debió abandonarla ante la imposibilidad de avanzar.



"La policía dice que no puedo continuar así, lo siento, hay problemas de seguridad, hay mucha gente", se excusó la activista sueca, antes de montarse en un automóvil eléctrico, según mostraron videos de medios locales.



Bajo el lema "el mundo despertó ante la emergencia climática", activistas de todo el mundo atravesaban Madrid, en una ruta de 5 km por las principales avenidas de la ciudad.



"No podemos esperar más" porque "la gente está sufriendo y muriendo por la emergencia climática y ecológica", dijo Greta Thunberg en una conferencia de prensa antes de la movilización.

LEA: Así es la vida de Greta Thunberg, la niña que lucha contra el cambio climático



La activista de 16 años, llegada este viernes a Madrid en tren desde Lisboa tras cruzar el Atlántico en un catamarán por su rechazo a usar aviones por el impacto climático, dijo esperar que la conferencia anual de la ONU, la COP25, "alcance cosas concretas".



"La crisis climática sigue siendo ignorada por las personas en el poder", denunció Thunberg.

- "El mundo se acaba" -

"Sin planeta no hay futuro" y "Políticos, la Tierra se muere" leían algunas pancartas en la marcha, en la que se esperaba la asistencia del oscarizado actor español Javier Bardem, comprometido defensor del medioambiente. En paralelo, en Santiago se esperaba otra protesta.



"El cambio climático nos afecta no solo a nosotros sino a las generaciones futuras. Hay que crear conciencia porque el mundo se acaba", dijo a la AFP Paula Sánchez, una estudiante de bachillerato española de 16 años que portaba una pancarta con la frase: "El clima está cambiando, ¿por qué nosotros no?"



"Todos juntos tenemos que levantar la voz para que se tomen acciones", dijo Adrián Sánchez, un empresario mexicano de 39 años, quien se mostró crítico del polémico proyecto del tren que atravesará la zona maya de su país y que "pone en peligro al jaguar".



"2019 ha sido sin duda el año del despertar climático de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los jóvenes, que se han levantado para pedir más ambición, medidas valientes, para hacer frente a la emergencia climática", dijo un portavoz de la movilización, Pablo Chamorro.

ADEMÁS: Trump y Greta Thunberg intercambian ironías en Twitter



En el manifiesto de la marcha, los convocantes envían un mensaje claro a los representantes de casi 200 signatarios del Acuerdo de París reunidos hasta el 13 de diciembre en Madrid, ante el temor que decepcionen las esperanzas depositadas.



"Exigimos a los gobiernos participantes en la COP25 que reconozcan que la inacción climática actual e insuficiente ambición que reflejan los compromisos más ambiciosos de los países nos conducirán a un calentamiento global desastroso para la vida", señalaron.



El dalái lama tuiteó en apoyo: "No podemos explotar los recursos de la tierra (...) sin preocuparnos por las generaciones futuras".



- Cumbre social alternativa -

La protesta busca ser un "gran momento global", dijo Estefanía González, portavoz de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que representa a más de 150 grupos chilenos e internacionales.



La crisis en Chile ha estado "directamente relacionada con la crisis ambiental", dijo González, en referencia a las mayores protestas en ese país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace casi 30 años, que han dejado 23 muertos.



La SCAC impulsa una Cumbre Social por el Clima, una conferencia paralela a la COP25.



Habrá gran presencia de grupos indígenas, "los primeros afectados por el cambio climático", en palabras de Juan Antonio Correa del colectivo Minga Indígena.



"Las prácticas tradicionales e históricas y la relación que han tenido los pueblos de origen indígena con la Madre Tierra es una alternativa y es la manera en que toda la sociedad moderna podría hacer frente a esta crisis climática", aseveró.

TAMBIÉN: Divertidos memes del viaje de Greta Thunberg a Cumbre del Clima