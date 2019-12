Trump acusa a Trudeau de tener "dos caras" tras comprometedor video

WATFORD, REINO UNIDO.- Donald Trump acusó el miércoles al primer ministro canadiense Justin Trudeau de tener "dos caras", tras ser descubierto por las cámaras de televisión aparentemente riéndose del presidente estadounidense junto a otros líderes durante una recepción al margen de la cumbre de la OTAN.



Y alegando que ya ha hablado mucho con los medios desde que llegó a Londres el lunes, dijo que se marcharía "directamente" a Washington al término de la cumbre, anulando su rueda de prensa final.



Durante una recepción en el Palacio de Buckingham el martes por la noche, una cámara de televisión captó a un grupo de líderes riéndose aparentemente del presidente estadounidense.



En las imágenes se oye al británico Boris Johnson preguntar al francés Emmanuel Macron porqué llegó tarde a un encuentro.



Entonces interviene Trudeau para explicar con sorna que la rueda de prensa del francés con Trump "duró 40 minutos". Macron parece contar una anécdota ante las miradas de la princesa Ana y el primer ministro holandés, Mark Rutte, aunque sus palabras son inaudibles.



Pero se oye a Trudeau decir "Oh, sí, sí" con tono burlón, antes de asegurar que el equipo de Trump se quedó "boquiabierto".



"Tiene dos caras", afirmó Trump a los periodistas el miércoles, antes de entrar a una reunión bilateral con la canciller alemana Angela Merkel al margen de la cumbre.



A Trudeau "le llamé la atención sobre el hecho de que no está pagando el 2%" del PIB nacional como contribución a la Alianza Atlántica, "e imagino que no está muy contento por eso", dijo como intentando justificar sus burlas.



Saltándose el protocolo, Trump usó extensamente sus apariciones públicas con sus aliados para responder a decenas de preguntas de los periodistas.



"Creo que hemos dado ya muchas ruedas de prensa", dijo, dando a entender que regresaría a su país sin volver a hablar con los medios al término de la reunión.