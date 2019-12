Trump indignado por audiencias de juicio político en cumbre de la OTAN

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Una vergüenza absoluta": el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes a los demócratas en el Congreso por programar procedimientos de juicio político en su contra mientras él está en el Reino Unido para una cumbre de la OTAN.



Si bien denuncia desde hace semanas una "caza de brujas", o incluso un intento de golpe de Estado, el presidente republicano estaba particularmente indignado porque los "demócratas radicales de izquierda" hayan organizado una audiencia pública cuando él está fuera del país para una cita "arreglada hace un año".



"Este es uno de los viajes más importantes que hacemos los presidentes", dijo Trump al partir de la Casa Blanca. "Es una vergüenza absoluta lo que le están haciendo a nuestro país", señaló en alusión al proceso en el Congreso con miras a su destitución, "que, para empezar, es un engaño".



El presidente estadounidense llegó a Londres la noche del lunes para la cumbre que marca el 70 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que tendrá lugar martes y miércoles.

Mientras, en Washington, la Cámara de Representantes controlada por los demócratas tiene previsto iniciar el miércoles el debate legal para saber si los hechos alegados contra el presidente son lo suficientemente graves como para justificar un juicio político.



Trump es señalado por sus opositores de abusar de su cargo al retener ayuda militar estadounidense a Ucrania para presionar a Kiev a abrir una investigación sobre uno de sus rivales electorales de 2020, el exvicepresidente demócrata Joe Biden.



El multimillonario republicano aseguró estar en su derecho al plantear un posible caso de "corrupción" por parte de Biden, cuyo hijo Hunter integraba la directiva de una empresa de gas ucraniana, y asegura no haber ejercido ninguna presión sobre Kiev.



En una entrevista publicada el lunes por varios medios internacionales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, negó de nuevo cualquier acuerdo de "toma y daca" con Trump por esta asistencia.



Trump consideró que eso debería ser suficiente para probar su inocencia.

Partido "unido" en torno a Trump

La pesquisa para un eventual juicio político de Trump se inició el 24 de septiembre con audiencias a puertas cerradas lideradas por el Comité de Inteligencia. Unos 15 testigos proporcionaron elementos embarazosos para el presidente en la fase pública de testimonios, que comenzó mediados de noviembre.



Ahora, ese comité debería aprobar su informe de la investigación en una votación el martes a las 18H00 (23H00 GMT).



Como muestra del amplio apoyo a Trump en su partido, los miembros republicanos de los comités de investigación exoneraron al presidente en sus propias conclusiones. "Los elementos presentados no prueban ninguna de las acusaciones de los demócratas", escribieron.



Poco después de aterrizar en el Reino Unido, Trump tuiteó que había leído el reporte. "¡Buen trabajo! La izquierda radical no tiene argumento", dijo.



Controlado por los demócratas, el Comité Judicial tomará las riendas del procedimiento de juicio político el miércoles con la organización de una audiencia de cuatro expertos en derecho constitucional.



Este panel había invitado a Trump a "participar", en persona o a través de sus abogados o en preguntas escritas a los testigos.

Pero la Casa Blanca respondió el domingo que no se presentaría, aunque no descartó la posibilidad de participar más adelante si el procedimiento se volviera "justo". Los demócratas le dieron hasta el viernes para decidir.



Si no hay "nada que ocultar", Trump debería cooperar, dijo el líder demócrata del Comité Judicial, Jerry Nadler.



Este comité tendrá que determinar si los hechos alegados contra Trump están dentro de los posibles motivos de destitución citados en la Constitución, que son actos de "traición, corrupción u otros crímenes y delitos mayores".



Sus miembros demócratas podrían considerar cuatro cargos: abuso de poder, corrupción, obstrucción del Congreso y obstrucción de la justicia. Pero los republicanos parecen dispuestos a rechazarlos todos.



Una vez redactados, los cargos de acusación se someterán a votación en el pleno de la Cámara, tal vez antes de Navidad. Los demócratas acaban de posponer una semana el inicio de las vacaciones legislativas, al 20 de diciembre.



Dada la mayoría demócrata en la Cámara baja, se espera que Trump ingrese a los libros de historia como el tercer presidente de Estados Unidos sometido a un juicio político. Pero su destitución es improbable, porque el encargado de juzgar a Trump será el Senado, controlado por los republicanos y donde la mayoría por el momento apoya al mandatario.



"¡El Partido Republicano nunca ha estado tan unido!", celebró Trumpó el lunes.