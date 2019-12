El mensaje de cumpleaños del hijo de Pablo Escobar: "Solo Dios puede juzgarte"

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Juan Pablo Escobar Henao, hijo mayor del narco colombiano Pablo Escobar, recordó a su padre en el que sería su cumpleaños número 70 con un amoroso y polémico mensaje.



Juan Pablo utilizó sus redes sociales para mostrar el cariño que aún siente por su padre, asesinado hace 26 años -2 de diciembre 1993- en Medellín, luego de años de intensa búsqueda.



En su publicación, acompañada con dos fotografías, escribió: "Papá: Hoy estarías cumpliendo 70 años. Crecí en una cultura que reza: honrarás a tu padre y a tu madre. Me criaste con amor y valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que no debo recorrer".



Agregó: "No vine a este mundo a ser tú juez, sólo soy parte de tus afectos más importantes. Sólo Dios puede juzgarte, pues muy pocos están libres de pecados. Te debo respeto a ti al igual que a tus víctimas. Un fuerte abrazo en este día. Con amor, tu hijo Juan Pablo".

Pablo Escobar siempre veló y cuidó por su familia. Foto: Facebook







Desde hace años el único hijo varón del matrimonio de Pablo Escobar y Victoria Eugenia Henao realiza una gira por el mundo promocionando el libro que escribió sobre su vida a la par de su padre.



Pablo Escobar es considerado uno de los narcotraficantes más temibles de la historia; asesinó a miles de personas en Colombia durante 10 años con atentados terroristas, muertes a funcionarios y personas inocentes.

Tras la muerte de Escobar, sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, y su esposa Victoria, huyeron del país por temor a represalias. La familia se refugió en Argentina y cambiaron sus nombres para pasar desapercibidos.

