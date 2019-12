Once heridos durante tiroteo en Nueva Orleans, Estados Unidos

El Departamento de Policía de Nueva Orleans dijo en Twitter que no se realizaron arrestos y que se estaba investigando el incidente. Foto: Cortesía: @Pauldudleynews

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un tiroteo en el Barrio Francés de Nueva Orleans, sur de Estados Unidos, dejó en la madrugada del domingo once heridos, dos de los cuales en estado crítico, indicó la policía.



El tiroteo se produjo en torno a las 03H00 de la mañana en una atiborrada calle comercial del barrio histórico de la turística ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, apodada "Big Easy" y conocida por su vibrante vida nocturna y su música.



La policía dijo que respondió rápidamente al incidente, pues había patrullaje extra debido a un partido de football universitario en este fin de semana del Día de Acción de Gracias.

"Teníamos agentes en esa misma cuadra", dijo a los periodistas el superintendente de policía Shaun Ferguson.



"Desafortunadamente, había tanta gente allí que no pudimos determinar quién estaba disparando. No sabemos cómo comenzó", agregó.



El Departamento de Policía de Nueva Orleans dijo en Twitter que no se realizaron arrestos y que se estaba investigando el incidente.