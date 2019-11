Corea del Norte dispara un "proyectil no identificado", según Corea del Sur

SEÚL COREA DEL SUR.- Corea del Norte disparó este jueves un "proyectil no identificado", indicaron las autoridades surcoreanas, en un momento en el que las negociaciones entre Pyongyang y Washington por las cuestión nuclear se encuentran paralizadas.



El estado mayor del ejército surcoreano no brindó más detalles sobre este disparo, que coincide con la celebración del día de Acción de Gracias en Estados Unidos.



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, recordó que la de este jueves era la última de una serie de violaciones por parte de Pyongyang de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que le prohíbe lanzar misiles balísticos.



"Los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte son un serio desafío no solo para nuestro país sino para la comunidad internacional", declaró Abe en Tokio ante los periodistas.



En Washington, un responsable del Departamento de Estado indicó que las autoridades estadounidenses seguían de cerca la situación y que estaban llevando a cabo consultas con sus aliados de la región.



"Instamos a Corea del Norte a evitar provocaciones, que respete las obligaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que regrese a las [...] negociaciones para cumplir con su parte de cara a completar la desnuclearización", señaló el responsable estadounidense.



Hace casi un mes, Corea del Norte había efectuado dos disparos desde un "lanzador de misiles múltiples de muy gran tamaño", según Pyongyang.



La agencia de prensa japonesa Jiji Press, citando a fuentes del ministerio de Defensa en Tokio, afirmó que fueron lanzados dos proyectiles desde la costa este de Corea del Norte. Precisó que se trataba de misiles balísticos.



Las negociaciones por la cuestión nuclear norcoreana entre Estados Unidos y Corea del Norte están estancadas desde el fracaso de la cumbre de Hanói, en febrero, entre Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un.