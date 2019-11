Policía busca responsables de matanza en California e investiga nexo con pandillas

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS. - Las autoridades de Estados Unidos buscaban este lunes pistas que permitan identificar a las dos personas que mataron a otras cuatro e hirieron a seis al abrir fuego contra una casa en Fresno, California, y determinar si el hecho tiene algún vínculo con pandillas.



El tiroteo se produjo el domingo de noche durante una fiesta con una treintena de invitados para ver un partido de fútbol americano en esa residencia ubicada en un barrio con gran población latina y asiática.



Los sospechosos "entraron al patio trasero", donde había unos 16 hombres, "e inmediatamente comenzaron a disparar" con pistolas y armas semiautomáticas, dijo el jefe de la policía, Andy Hall. "No fue un acto al azar", dijo.



La policía investiga aún el motivo de este crimen, cuyas víctimas mortales, todas de ascendencia asiática, tenían entre 23 y 40 años, y los heridos entre 28 y 36.



"Tenemos información de que posiblemente algunas personas en esa fiesta estuvieron involucradas en un altercado a principios de esta semana", señaló. "Estamos investigando si hay alguna conexión (...) pero hasta ahora no hay indicios de que sea así".



Hall aclaró que por lo pronto "no hay indicios de que los residentes o alguno de los que estaban en la residencia tuvieran alguna afiliación con pandillas", pero aún no se descarta la hipótesis.



Los atacantes "dispararon al azar a la multitud, no pareciera que tuvieran en la mira a individuos particulares", agregó el jefe de la policía, que se mostró aliviado que mujeres y niños no estuvieran en medio de la balacera.



En noviembre se reportaron tres incidentes que involucra a pandillas asiáticas y 11 en lo que va de año, señaló el responsable.



La policía de Fresno reforzó la seguridad en el vecindario "para garantizar que no habrá ninguna represalia futura", dijo por su parte el capitán Anthony Martinez, comandante del distrito policial donde ocurrió el hecho.



Estados Unidos sufre regularmente tiroteos mortales que reviven el debate sobre la proliferación de armas de fuego sin que la legislación al respecto haya avanzado significativamente.



Este lunes tuvo lugar otro tiroteo en el estacionamiento de un supermercado Walmart en Oklahoma, con saldo de tres muertos, incluido el tirador.



Según el Gun Violence Archive, este año se registraron 370 tiroteos en Estados Unidos.