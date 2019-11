Familia guatemalteca podrá consultar a abogado sobre su caso de asilo en EEUU

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal falló que una familia de guatemaltecos que busca asilo en Estados Unidos debe tener permitido consultar a un abogado antes de obligarlos a esperar en México mientras su caso es procesado por las cortes de inmigración del país.



La orden de restricción temporal emitida por el juez de distrito Dana Sabraw el martes por la noche podría tener consecuencias de gran alcance si se aplica a la política del gobierno de Trump en general, la cual se ha empleado con la intención de frenar el flujo de migrantes que pretenden solicitar asilo y están llegando a la frontera sur de Estados Unidos.



El juez programó una audiencia para el 13 de diciembre sobre si el fallo debería aplicar para todos los solicitantes de asilo que fueron regresados al territorio mexicano vía California para esperar su siguiente comparecencia judicial.



El Departamento de Seguridad Nacional regresó a más de 55,000 personas a través de California y Texas para que esperaran en México en los nueve meses que transcurrieron desde que se implementó la política en enero. El mes pasado, publicó un informe en el que calificó a la política como “una herramienta indispensable para atender la crisis actual en la frontera sur y restaurar la integridad del sistema de inmigración”.

VEA ADEMÁS: Gobierno de Maduro tilda de 'parodia' autoproclamación de Jeanine Añez



El Departamento de Justicia rechazó comentar sobre el fallo de Sabraw. El juez dijo que la familia debe poder consultar a su abogado antes y durante una entrevista con las autoridades estadounidenses para determinar si México es lo suficientemente seguro para que esperen ahí.



Las demandas que impugnaron la política alegan que a los solicitantes de asilo se les niega un trato justo y los expone a condiciones extremadamente violentas en las ciudades fronterizas de México. Los críticos han señalado casos recientes de solicitantes de asilo que son regresados a México sin una fecha programada para que se presenten en la corte, una cuestión que dijeron podría ser resuelta con un mayor acceso a abogados.



The Associated Press obtuvo información de los abogados que señalaron que Estados Unidos ha enviado a 11 de sus clientes a México con fechas en las cortes que no existen. Una salvadoreña cuyo caso se cerró el 30 de octubre dijo que les comentó a las autoridades que temía vivir en México debido a que había sido secuestrada y prostituida y que, en otra ocasión, fue golpeada brutalmente.



Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazaron comentar sobre casos específicos, pero dijeron el martes que los solicitantes de asilo pueden ser regresados a México mientras un fallo está bajo proceso de apelación y que las fechas son proporcionadas para indicar cuándo deben contactar a las autoridades estadounidenses para tener información sobre sus casos.

LEA: Evo Morales dice estar dispuesto a volver a Bolivia para 'pacificar'