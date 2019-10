Hallazgo de 39 cadáveres en un camión "horroriza" al Reino Unido

LONDRES, REINO UNIDO.- Treinta y nueve cadáveres fueron hallados este miércoles dentro de un camión, a unos 35 km al este de Londres, cuyo conductor fue detenido por asesinato, conmocionando a un Reino Unido que multiplicó los llamados a luchar contra el tráfico de personas.



El vehículo habría llegado poco después de la medianoche al puerto inglés de Purfleet, a orillas del Támesis, procedente de la localidad belga de Zeebrugge, informó la policía británica corrigiendo informaciones anteriores.



Esta travesía marítima dura nueve horas, según la página web de la empresa que realiza la conexión.

El camión fue matriculado en Bulgaria en 2017 a nombre de la empresa propiedad de una mujer irlandesa, afirmaron las autoridades de Sofía. Desde entonces no ha vuelto al país, aseguró el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov.



Su homólogo británico, Boris Johnson, se declaró "horrorizado por este trágico acontecimiento". "El ministerio del Interior trabajará (...) para establecer exactamente lo ocurrido", afirmó en un tuit.



"Todos los traficantes de seres humanos deberían ser perseguidos y procesados", dijo después Johnson en el Parlamento.



La policía no precisó si las víctimas -38 adultos y un adolescente- eran migrantes y advirtió que su identificación puede llevar tiempo.



Fueron las urgencias médicas quienes hallaron a las 39 personas sin vida dentro del camión en una zona industrial de la localidad de Grays y alertaron a la policía hacia las 01:40 AM.



El servicio de urgencias explicó después haber enviado al lugar cinco ambulancias y equipos especializados en Áreas Peligrosas tras recibir una llamada cuyo autor no identificó.



El conductor del camión, un norirlandés de 25 años, fue detenido bajo imputación de asesinato, precisó la policía.



"El camión y el remolque serán trasladados a un lugar seguro en los muelles de Tilbury para poder extraer los cuerpos, preservando al mismo tiempo la dignidad de las víctimas", anunció por la tarde la subjefa de policía Pippa Mills en una rueda de prensa en el lugar del drama.



Las televisiones difundieron imágenes aéreas del vehículo, de cabina roja y larga caja blanca, en el que trabajaban varios agentes protegidos con trajes integrales y mascarillas.

Tráfico de migrantes

La policía habilitó dos números de teléfono, uno nacional y otro internacional, para atender a quienes pudiesen temer que sus familiares estén entre las víctimas, y llamó a la colaboración ciudadana para dilucidar el crimen.



Para Richard Burnett, director ejecutivo de la Road Haulage Association, que representa a los conductores de camiones en el Reino Unido, "cualesquiera que sean las circunstancias de lo ocurrido, ponen de manifiesto el peligro de que las bandas transporten clandestinamente a migrantes en camiones".



"El tráfico de personas es un negocio vil y peligroso", denunció por su parte la diputada local Jackie Doyle-Price, deseando que "lleven a estos asesinos ante la justicia".



Este tipo de casos no son usuales en el Reino Unido. El último se remontaba al año 2000, cuando 58 migrantes chinos fueron hallados muertos por asfixia en un camión en Dóver.



En 2014, trabajadores del puerto de Tilbury oyeron gritos y golpes dentro de un contenedor marítimo y encontraron en su interior a 34 afganos vivos pero gravemente afectados de deshidratación, hipotermia y falta de aire.



En Austria en 2015, 71 migrantes fueron hallados muertos por asfixia en el compartimento herméticamente cerrado de un camión abandonado en una carretera.



Originarias de Siria, Irak y Afganistán, las víctimas -59 hombres, 8 mujeres y 4 niños, incluido un bebé- eran trasladados desde Hungría hacia Alemania por una organización de traficantes que los embarcó cerca de la frontera con Serbia.



Aquel drama, ocurrido en plena crisis de refugiados en Europa, conmocionó a la opinión pública internacional.



El jefe de la fuerza austriaca contra el tráfico humano, Gerald Tatzgern, afirmó este miércoles que actualmente el número de personas trasladadas en contenedores, por carretera o ferrocarril, en la llamada ruta de los Balcanes, es "relativamente alto".



"Era sólo una cuestión de tiempo que pasara algo así", agregó.

