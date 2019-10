El hijo de Biden reconoce un "error" de juicio en caso ucraniano

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Hunter Biden, cuyas actividades profesionales en Ucrania han acaparado los focos en medio de la campaña electoral de su padre, el exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, se defendió este martes de acusaciones de cualquier ilegalidad pero reconoció un "error" político.



"¿Cometí un error? Tal vez, en el panorama general", dijo en una entrevista transmitida este martes por la mañana en el canal ABC News. "Pero, ¿cometí un error en algún sentido ético? Absolutamente no".



El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Hunter Biden de corrupción debido a sus actividades en una empresa ucraniana, Burisma, de cuya junta directiva fue miembro entre 2014 y 2019.



El mandatario republicano también señala a Joe Biden de haber usado su poder político cuando era vicepresidente de Barack Obama para proteger a su hijo.



El domingo, el abogado de Hunter Biden emitió un comunicado negando cualquier "acto reprensible durante los 5 años de su gestión" en la empresa ucraniana.



Este tema está en el centro de la investigación iniciada por los demócratas del Congreso para destituir a Trump.



Los opositores acusan al presidente de abuso de poder, al instar a las autoridades ucranianas a investigar a los Biden durante una llamada telefónica en julio con su homólogo ucraniano.



"Cuando lo pienso, no creo que haya hecho nada malo. Pero ¿fue un error de juicio encontrarme en medio de lo que es un verdadero pantano en muchos sentidos? Sí", dijo Hunter Biden, de 49 años.



"Le di la oportunidad a personas muy inmorales de actuar de formas ilegales para intentar lastimar a mi padre. Ese fue mi error, así que reconozco mi responsabilidad en eso. ¿Hice algo inapropiado? No, en ningún momento, de ninguna manera", insistió.



Hunter Biden anunció el domingo que renunció a su cargo en el directorio de una empresa china, lo que también le valía ataques de Trump.



Joe Biden, de 76 años, es considerado uno de los favoritos de las primarias demócratas para enfrentar a Trump en 2020, aunque la senadora Elizabeth Warren avanza a paso firme en las encuestas.



Este martes por la noche, 12 candidatos demócratas competirán en un nuevo debate televisado.