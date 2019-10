El mayor asesino serial de EEUU mató al menos a 50 personas, dijo el FBI

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - Un hombre de 79 años asesinó por lo menos a 50 personas, lo que lo convierte en el más prolífico asesino serial en la historia de Estados Unidos, dijo el domingo el FBI.



Samuel Little confesó 93 homicidios, la mayoría de mujeres, entre 1970 y 2005, dijo el Buro Federal de Investigación (FBI).



Aunque los investigadores sólo han confirmado que está involucrado en 50 de ellos, creen que todas las confesiones de Little son creíbles.



El FBI armó una página web con sus recuerdos grabados de asesinatos no identificados, junto a dibujos, descritos por Little, de las personas que dice haber asesinado.



"Varias de las muertes de sus víctimas, sin embargo, fueron originalmente atribuidas a sobredosis, a causas accidentales o indeterminadas. Algunos cuerpos nunca se encontraron", escribió el FBI en la página.



Este hombre fue condenado a cadena perpetua en 2014 por tres asesinatos.



"Por muchos años, Samuel Little creyó que no lo atraparían porque nadie se había dado cuenta de sus víctimas", dijo Christie Palazzolo, analista de crímenes del FBI.



"Aunque ya esta en prisión, el FBI cree importante buscar justicia para cada víctima, para cerrar cada caso que sea posible".



El exboxeador, conocido también como Samuel McDowell, fue arrestado por primera vez en 2012 en un refugio de indigentes en Kentucky y extraditado a California para enfrentar acusaciones por drogas.



Una vez ahí, pruebas de ADN lo vincularon a tres casos sin resolver, lo que los llevó en 2014 a una condena por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles entre 1987 y 1989.



Las tres habían sido golpeadas y estranguladas.