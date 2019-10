NASA: Podría haber vida en Marte, pero el mundo no está listo para saberlo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Durante años se ha especulado sobre la existencia de vida extraterrestre, incluso, ha sido tema de discusión en libros, películas y hasta los científicos han investigado la veracidad de esta posibilidad.



Por tal razón, los miembros de la Administración Aeronáutica y del Espacio (NASA) planean hacer la expedición más arriesgada hecha hasta ahora, en la cual pretenden descubrir si hay vida en Marte como tanto se ha creído.



La idea es llegar a ese planeta y excavar en su corteza hasta descubrir qué hay debajo. "Nunca hemos perforado tan profundo" dijo Jim Green, jefe de la NASA.



Los científicos creen que alguna vez hubo agua en Marte, lo que les da pie para suponer que si hubo agua, hubo vida. Por lo que, algunos creen que excavando en Marte podrían encontrar yacimientos de agua y, quizá, vida en las profundidades, ya que aseguran que cuando los ambientes se vuelven extremos la vida se mueve hacia las rocas.

Estas posibilidades deconciertan a los científicos, ya que creen que los humanos no estamos listos para tales descubrimientos. "Será revolucionario, comenzará una línea de pensamiento completamente nueva. No creo que estemos listos para los resultados, no lo estamos", aseguró Green durante una entrevista con The Telegraph.

Otro de los descubrimientos que planean hacer es si hay posibilidades de producir oxígeno en Marte, lo que para los científicos significaría una oportunidad de vida para las colonias humanas, ante el cambio climático en La Tierra.



La nueva expedición que tiene como finalidad descubrir si hay vida en Marte se hará durante el próximo verano boreal, en julio de 2020, y se cree que aterrizará en Marte en febrero de 2021.

Sea lo que sea que el grupo de científicos descubra podría "sacudir" los conocimientos que hasta ahora se tienen sobre astrobiología y además tener una nueva lista de preguntas como por ejemplo ¿esa vida es como la nuestra? y ¿cómo estamos relacionados?, dijo Green.