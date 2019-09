EEUU: Enfermedades por vapeo suben a 805, muertes suben a 12

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Hay cientos de casos adicionales de estadounidenses con problemas respiratorios relacionados al vapeo, y el total de fatalidades ha subido a 12, dijeron el jueves funcionarios de salud.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, dijeron que hay 805 casos confirmados y posibles, un aumento de 52% en comparación a los 530 que se reportaron hace una semana. A este punto, las enfermedades han ocurrido en casi todos los estados.

Entre las muertes confirmadas hay dos en California, un par en Kansas, y uno cada cual en Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Minnesota, Mississippi, Missouri y Oregon.



Durante el verano, funcionarios de salud de unos cuantos estados comenzaron a notar reportes de gente contrayendo problemas respiratorios graves. Aparentemente sus pulmones reaccionaban a substancias cáusticas. El único factor común de las enfermedades era que todos los pacientes habían vapeado recientemente.



Conforme se lanzó y amplió una investigación nacional, los reportes han aumentado bastante.



No queda claro cuántos de los 275 casos adicionales ocurrieron en la última semana, y cuántos están siendo registrados mucho después de que ocurrieron. La CDC no ha divulgado detalles del inicio de los síntomas de cada caso.



El conteo de la agencia sólo incluye enfermedades que cumplen con ciertos requisitos. También se están investigando otras enfermedades.



La mayoría de los pacientes dijeron que vapearon productos con THC, el ingrediente psicotrópico de la marihuana. La investigación se ha enfocado cada vez más en productos con THC, y se ha prestado un poco de atención a los ingredientes añadidos al aceite de marihuana.



Pero algunos pacientes han dicho que vaporizaron sólo nicotina. Actualmente, funcionarios de salud están advirtiendo a la gente que no use ningún producto de vapeo hasta que se entienda mejor la causa de las irregularidades.

