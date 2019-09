Al menos 7 muertos tras derrumbarse una escuela en Kenia

NAIROBI, KENIA.- Al menos siete niños murieron el lunes tras derrumbarse una escuela en la capital de Kenia, según las autoridades. Otros dos menores estaban graves.



Varios padres lloraban en el exterior del centro, llamado The Precious Talent Top School, en Nairobi. Cientos de personas se congregaron en el lugar mientras trabajadores de emergencias retiraban los escombros. No estaba claro si había alguien atrapado entre los restos.



El portavoz del gobierno Cyrus Oguna confirmó las siete muertes. El Kenyatta National Hospital indicó más tarde que 64 niños habían sido ingresados, dos de ellos en estado grave.

VEA: Chofer de autobús accidentado en Utah hacía su primer viaje

Relato de la tragedia

“Todos los niños corrían y lloraban”, dijo Michael Otieno, que vive en la zona. La escuela tiene más de 800 alumnos matriculados, indicaron las autoridades.



El edificio, construido en madera y placas de metal ondulado, se derrumbó en torno a las 7:30 de la mañana. Se desconocía el motivo del siniestro, aunque las normas urbanísticas pueden seguirse de forma irregular en algunas comunidades keniatas de rápido crecimiento.

ADEMÁS: Violentas protestas en Haití por crisis de combustibles

Nathaniel Matalanga, ingeniero de estructuras de La Femme Engineering Services Ltd., dijo a la prensa en el lugar que no creía que “ningún profesional” hubiera participado en la construcción del centro y atribuyó el suceso a la “codicia”.



Los responsables de la escuela no hicieron declaraciones en un primer momento.

VEA: La amazonia sigue ardiendo antes de la reunión de la ONU