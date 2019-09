"No abras la puerta": Inmigrantes esquivan a los agentes de EEUU

LANGLEY PARK, ESTADOS UNIDOS.- Aunque habla poco inglés, Yoana estaba calmada cuando dos agentes federales de Estados Unidos encargados de deportar a los indocumentados como ella aparecieron fuera de su apartamento.



La mujer encaró las peticiones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recitando un frase escrita en una tarjeta, "esto es para avisar a cualquier agente de la ley que no puedo responder ninguna pregunta", hasta que se fueron.



"Yo no tuve ningún temor, sabía cuales eran mis derechos", dijo Yoana, de 36 años, nativa de México que trabaja en las granjas de manzanas de Harrisburg, Pensilvania, y que habló con la AFP con la condición de que no se publique su nombre completo.



El hecho de que supiera qué hacer cuando se le acercaron los agentes del ICE se debió a los esfuerzos de activistas en todo Estados Unidos, que están encontrando formas novedosas de frustrar la represión del presidente Donald Trump contra los migrantes: desde educar a personas indocumentadas como Yoana sobre sus derechos a filmar en público a agentes de inmigración.

Trump ha impulsado reformas vastas de la ley de inmigración, mientras encarga a ICE que lleve a cabo deportaciones masivas de personas en situación irregular.



Los grupos de derechos humanos critican a la agencia por realizar arrestos indiscriminados y aterrorizar a los inmigrantes, pero el ICE defiende una labor "profesional y humana" y un trato a los inmigrantes "con dignidad y respeto".



"Conoce tus derechos"



Los grupos de derechos de los inmigrantes han habilitado líneas directas para que las personas llamen si creen que el ICE puede estar por sus vecindarios, mientras envían abogados y activistas con cámaras para filmar a los agentes en público.



Después de que Trump amenazara en junio con deportar a "millones" de inmigrantes ilegales, la Alianza Latina para los Derechos Humanos de Georgia formó "ICE Chasers", un grupo que busca a agentes de este servicio en vecindarios de inmigrantes al empezar el día, cuando a menudo abordan a los residentes camino al trabajo.



"En caso de que nos encontremos con algún funcionario del ICE haciendo un arresto, queremos documentar y observar el respeto adecuado de los derechos civiles", dijo en una entrevista la directora ejecutiva del grupo, Adelina Nicholls.

Grupos de derechos humanos en todo el país también alientan a inmigrantes como Yoana a asistir a una capacitación sobre derecho denominada "Conoce tus derechos".



En una sesión reciente celebrada en Langley Park, en el estado de Maryland, un instructor explicaba a una docena de inmigrantes lo que podían y no podían hacer al encontrarse con la policía.



Una cosa sobresale: "No abras la puerta" en caso de que haya agentes del ICE fuera de casa.



En el barrio donde vive con sus dos hermanos indocumentados, Lidamar Escorcia describió una atmósfera de temor.



"Simplemente hay miedo constante y ansiedad cuando llaman a la puerta", dijo la nicaragüense de 32 años, residente legal en Estados Unidos.



Armados con cámaras



En otros lugares, los activistas han difundido en las redes sociales fotos de presuntos agentes de ICE que vigilan vecindarios o juzgados.



"La policía actúa de manera diferente cuando sabe que está siendo presenciada y vigilada", dijo Laura Williamson, organizadora del grupo del área de Washington, cuyos voluntarios salen y filman arrestos.



El secretario de prensa en funciones del ICE, Bryan Cox, dijo a la AFP que la gente filma a los oficiales "rutinariamente" y dijo que la agencia "respeta plenamente los derechos de todas las personas de expresar pacíficamente su opinión sin interferencia".



Los defensores de los inmigrantes dicen que no alientan a las personas a obstruir a los oficiales o resistir violentamente.



"Si ICE realmente quiere ir tras alguien, lo más probable es que lo atrapen", dijo Nick Katz, gerente de servicios legales de la organización defensora de migrantes Casa.

"Asustar"

Cuando los agentes intentaron arrestar en julio a un padre y un hijo que viajaban en su automóvil por un suburbio de Nashville, Tennessee, una multitud de vecinos se reunió, dándoles comida y poniendo gasolina en su coche para que pudieran encender el aire acondicionado en medio del calor del verano.



Después de varias horas, ICE, sin orden judicial para obligarlos a salir del automóvil, se retiró y la familia huyó a un lugar seguro.



"La administración está tratando de asustar a la comunidad de cualquier manera que puedan", dijo Katz.