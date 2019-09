Sentido mensaje de la esposa del pastor Jarrid Wilson tras su muerte

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Jarrid Wilson, el pastor que se quitó la vida, no solo deja conmoción en su iglesia, sino también en su familia, así lo dejó ver su esposa al dedicarle un emotivo mensaje.



El autor, pastor y fundador del ministerio Anthem of Hope, se quitó la vida el lunes, en vísperas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.



La esposa del pastor que se quitó la vida, Julianne Wilson, publicó un sentido mensaje en Instagram en el que dejó saber que continuará con el legado de su amado Jarrid Wilson.

"Te amo para siempre, Thomas Jarrid Wilson, pero tengo que decir que que te hayas ido y me has arrancado el corazón por completo. Me amaste a mí y a nuestros hijos sin descanso y estoy eternamente agradecido de tenerte como esposo y padre de nuestros hijos".



Tú eres mi para siempre y continuaré haciéndole saber a otras personas la esperanza en Jesús que encontraste y de la que hablaste con tanta valentía, continúa el post.

Pastor que se quitó la vida trabajaba con depresivos

“El suicidio no recibe la última palabra. No lo dejaré. Siempre dijiste: "la esperanza tiene la última palabra. Jesús recibe la última palabra. El trabajo de su vida ha llevado a miles a los pies de Jesús y su valentía para contarle a otros acerca de su lucha contra la ansiedad y la depresión ha ayudado a muchas otras personas a sentir que no están solas. ERES UN HIMNO DE ESPERANZA para todos, bebé, y haré todo lo posible para continuar tu legado de amor hasta mi último aliento”, sostuvo.

El pastor Jarrid Wilson luchaba contra pensamientos suicidas y depresión clínica en su propia vida, y había escrito un tweet en el que decía: “Amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas”.

El esposo y padre de dos hijos recientemente captó la atención nacional para su movimiento #GreatJoys, (Gran Gozo) que animaba a aquellos que eligieron la vida de sus hijos en lugar del aborto a compartir fotos de ellos en las redes sociales, publica Notiuno.