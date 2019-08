Familia migrante no aguanta espera en la frontera y regresa a Guatemala

TIJUANA, MÉXICO.- Una familia migrante guatemalteca decidió volver a su país de origen al no soportar esperar más tiempo para realizar la solicitud de asilo en Estados Unidos.



La familia, conformada por la madre y sus cuatro hijos, se encontraba en un albergue en Tijuana, México.



De acuerdo con el medio Univión, la familia tenía cuatro meses de permanecer en el albergue, pero tras la insistencia de dos de sus hijo la madre, Cristina (38), decidió volver a Guatemala.



"Una noche mi hija empezó a llorar y me dijo: 'Mami, no quiero estar aquí, vamos a regresarnos'", dijo al ser interrogada sobre por qué retornaría.



A la decisión se opusieron dos de sus vástagos, pero aún así opto por retornar.

Los guatemaltecos viajarán en autobús a Tapachula, en Chiapas, y posteriormente tomarán otro transporte para llegar a su casa.

Huyó por violencia doméstica

Cristina relató que decidió migrar de su país porque era víctima de violencia doméstica.



La joven contó que se separó de su esposo y decidió migrar junto a sus cuatro hijos a Estados Unidos.

En esta imagen se observa la cicatriz que tiene la mujer producto de un machetazo que recibió de su esposo. Foto: Univisión.







"Él me quitó la tranquilidad, no tenía paz en ningún lugar", contó.



La joven madre tiene parálisis parcial en el lado izquierdo de su cara, debido a un machetazo que le dio su esposo.



"Él no sabe que vamos de regreso", mencionó.

