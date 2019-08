Bolsonaro niega ser un "capitán Nerón" que quiere incendiar la Amazonia

BRASILIA, BRASIL.-El presidente Jair Bolsonaro negó el jueves que sus políticas sean causantes de los incendios que se propagan por Brasil y acusó a la prensa de perjudicar los intereses del país al presentarlo como un "capitán Nerón" de la Amazonía.



"No defiendo las quemadas, porque siempre hubo y habrá quemadas. Desgraciadamente eso ocurre en la Amazonía", dijo Bolsonaro a periodistas a la salida de su residencia oficial en Brasilia.



"Pero acusarme de ser un capitán Nerón prendiendo fuego allí es una irresponsabilidad, es hacer campaña contra Brasil", agregó el mandatario de ultraderecha, un excapitán del ejército, en referencia al emperador Nerón, a quien algunas tradiciones imputan un gran incendio de Roma en el siglo I.



"Imagínense si el mundo empieza a imponer barreras comerciales: se caerá nuestro agronegocio, retrocederemos, la economía empeorará; la vida de ustedes, de los editores de diarios, de los dueños de televisiones, se complicará como la vida de todos los brasileños, de todos sin excepción. Ustedes están cometiendo un suicidio. La prensa está cometiendo un suicidio", agregó.

Bolsonaro, que niega el cambio climático y preconiza la apertura de reservas indígenas y de zonas protegidas de la selva a actividades agropecuarias y a la minería, volvió a cargar contra la "psicosis ambiental" que obstruiría el desarrollo del país.



"Esa psicosis ambiental no deja hacer nada. Yo no quiero acabar con el medio ambiente. Yo quiero salvar a Brasil", declaró, y defendió el cambio de orientaciones respecto a las últimas décadas: "Si era para hacer lo mismo hasta ahora, el pueblo tendría que haber votado por otras personas. El pueblo está con nosotros. Mi base es el pueblo", proclamó.



Bolsonaro levantó la víspera sospechas de que oenegés (Organizaciones No Gubernamentales) que reciben ayuda extranjera podrían haber provocado incendios de manera voluntaria. Este jueves se indignó por publicaciones que habrían dicho que se trataba de acusaciones formales. "Nunca acusé a las oenegés", afirmó, antes de aclarar: "Dije que sospechaba de oenegés".



Entre enero y el 21 de agosto se han registrado 75,336 focos de incendio en Brasil, un 84% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Ese número muestra un aumento de 2,493 focos respecto al lunes.



De acuerdo con especialistas, esos focos se intensificaron en un marco de avance rápido de la deforestación en la región amazónica, que en julio se cuadruplicó respecto al mismo mes de 2018, según datos del INPE.



Estas polémicas se producen mientras en Salvador (noreste) se realiza un evento preparatorio de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático del 23 de septiembre en Nueva York y de la conferencia del clima COP25 que se celebrará en Santiago de Chile en diciembre.