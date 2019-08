Guaidó admite que sabía de los contactos entre EE UU y el gobierno venezolano

CARACAS, VENEZUELA.-El líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, admitió este miércoles que conocía los contactos entre el Gobierno de Estados Unidos y altos dirigentes del Ejecutivo del país suramericano.



Durante una rueda de prensa, al ser consultado sobre si estaba al tanto de los contactos que el martes dio a conocer el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que posteriormente confirmó Nicolás Maduro, Guaidó respondió con un "sí" y advirtió que tal iniciativa forma parte de "una gran estrategia" que busca "el cese de la usurpación".

"Hay algunos detalles que han salido a la luz pública luego de ocho intensos meses, siete (meses) desde que asumiéramos formalmente la presidencia encargada, reconocidos por 60 países del mundo", dijo Guaidó.



Sobre el reconocimiento de Maduro de haber autorizado los encuentros con Estados Unidos, luego de que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lo había negado el día anterior, Guaidó consideró que ello evidencia "las contradicciones del régimen".



Se preguntó el destino de "las planillitas de No More Trump", una iniciativa del oficialismo dentro y fuera del país para reunir 13 millones de firmas con el fin de rechazar el bloqueo de activos estatales en Estados Unidos.



"Me imagino que toda la militancia de lo que queda del régimen se sentirá hoy absolutamente traicionada, que si están hablando, que no están hablando", señaló.



Para Guaidó, los contactos que ha adelantado la Administración de Donald Trump evidencian "claramente" que la oposición ha "venido haciendo el trabajo" y que ha alineado elementos internacionales para atraer a "todos los factores que se pongan del lado de la constitución".



A su juicio, el Gobierno de Maduro es "un régimen solo, aislado", mientras que la oposición se ha fortalecido internacionalmente.

Reiteró que la oposición, junto a sus aliados externos, "estamos en una estrategia conjunta", en la que incluyó la mediación del Grupo Internacional de Contacto, las sanciones, la protección de activos y la atención de la emergencia humanitaria.



Por otra parte, Guaidó, quien explicó que a lo largo de este año los opositores han mantenido conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas y del "alto régimen", mostró su disposición a tender "la mano a todos aquellos funcionarios civiles y militares" que se pongan del "lado de la constitución".



El líder del Parlamento señaló que la emergencia humanitaria en Venezuela "está al borde de convertirse en una catástrofe", por lo cual se han hecho "grandes esfuerzos con la ONU, con la Cruz Roja para poder ingresar la mayor cantidad de ayuda posible, no es suficiente".



A su juicio, "debe cesar la usurpación" para resolver de manera definitiva la crisis humanitaria.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición ni parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante resultó reelegido en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.



En respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.