Despiden policía de Nueva York por muerte por asfixia de hombre negro

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un oficial de policía de Nueva York fue destituido este lunes por aplicar una maniobra prohibida a un hombre negro poco antes de que éste sufriera muerte por asfixia, en un caso ocurrido hace cinco años y que desató protestas en todo Estados Unidos.



El comisionado de la Policía, James O'Neill, dijo que el agente Daniel Pantaleo fue despedido de la institución por la muerte de Eric Garner.



El caso desató protestas conocidas como "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), que exigían que agentes fueran responsables por las muertes de ciudadanos negros desarmados en custodia.

"Daniel Pantaleo ya no puede servir como oficial de policía de Nueva York", dijo O'Neill. "Esto fue una tragedia para la familia Garner, tras su muerte por asfixia. Era el hijo de alguien, el padre de alguien. Todos en la NYPD entendemos eso", añadió.

Oficial hizo "lo correcto" para arrestar a hombre negro

Cuatro oficiales intentaron arrestar a Garner, de 43 años, por sospechas de vender ilegalmente cigarrillos en una acera de Staten Island el 17 de julio de 2014.



En un video grabado por un testigo, que fue publicado en línea y se hizo viral, se ve cómo Pantaleo pone a la fuerza su brazo alrededor del cuello de Garner y lo lanza sobre el pavimento antes de soltarlo. Mientras otro oficial presionaba la cabeza del hombre negro contra el suelo.

Garner, que se resistió al arresto pero no estaba armado, se quejó 11 veces de no poder respirar.



La víctima, padre de seis hijos, perdió la conciencia y fue llevado a un hospital donde le declararon muerto.



Un gran jurado de Nueva York decidió en 2014 que no había pruebas suficientes para presentar cargo por homicidio por la muerte por asfixia contra el policía de Nueva York.

