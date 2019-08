Estados Unidos "listo" para ayudar en la reconstrucción de Venezuela

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos "está listo" para ayudar a reconstruir Venezuela luego de "la devastación" producida por el gobierno de Nicolás Maduro, informó el lunes la USAID garantizando su capacidad de desplegar asistencia humanitaria apenas se instale un eventual gobierno de transición.



"Estados Unidos está listo para ayudar a los venezolanos a reconstruir su país tras la devastación de la crisis producida por Maduro", escribió la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) en un comunicado.



La potencia "también está preparada para asistir en la recuperación a largo plazo de sectores enteros de la sociedad venezolana, como salud, agricultura, energía e instituciones económicas y democráticas", añadió.

Dijo además que, cuando ocurra una "transición democrática" que abra el paso a la asistencia humanitaria internacional, la agencia será capaz de desplegar "de inmediato" comida y atención médica.



Hace dos semanas, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana de mayoría opositora aprobó el retorno de Venezuela a un tratado regional de defensa, llamado TIAR, que ampararía una eventual intervención militar.



Juan Guaidó, jefe de la AN y considerado presidente encargado por la oposición y medio centenar de países, advirtió entonces que, si bien este tratado "no es mágico", sí permitirá "alianzas internacionales".



Las fuerzas armadas venezolanas mantienen su apoyo a Maduro, seis meses después de que Guaidó se autoproclamara presidente argumentando un vacío de poder.

Guaidó y el Parlamento "han expresado la necesidad de asistencia internacional humanitaria inmediata", escribió la USAID. "En respuesta, Estados Unidos permanece listo para apoyar a organizaciones humanitarias independientes e imparciales para proveer ayuda en Venezuela, si lo permiten las condiciones".



La USAID intentó ingresar ayuda humanitaria por Colombia en febrero, pero Maduro la rechazó acusando a Estados Unidos de esconder en ella una intervención. El gobernante aceptó luego a la Cruz Roja.



La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó en julio violaciones a los derechos humanos en Venezuela, entre ellas cerca de 7,000 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el último año.



Durante la gestión de Maduro, Venezuela se hundió en la peor debacle de su historia moderna y unas cuatro millones de personas han emigrado en los últimos años, según la ONU.



El comunicado de USAID detalla la crisis en la salud por la carencia de medicinas y equipos, los brotes epidémicos, la emergencia alimentaria y los prolongados cortes de energía que padecen los venezolanos.