Biden "sorprendido" por los golpes a Obama en el último debate

Detroit, Michigan: (ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 31 de julio de 2019, el aspirante presidencial demócrata El ex vicepresidente Joe Biden (L) mira hacia abajo mientras el senador estadounidense de California, Kamala Harris, habla durante la segunda ronda del segundo debate primario demócrata del Temporada de campaña presidencial 2020 organizada por CNN en el Fox Theatre de Detroit, Michigan. El líder demócrata Joe Biden dijo el 1 de agosto de 2019 que estaba 'sorprendido' por la intensidad de las críticas de la noche del debate dirigidas a su antiguo jefe Barack Obama, diciendo que el ex presidente popular no tiene nada por lo que disculparse. estaba un poco sorprendido por lo entrante que era Barack ', dijo Biden a los periodistas la mañana después de un debate en el que el ex vicepresidente se enfrentó a sus rivales en múltiples asuntos, incluida la política de deportación cuando él y Obama estaban en la Casa Blanca. / AFP / Jim WATSON