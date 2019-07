George Takei tilda de "grotesco" el trato a niños migrantes en EEUU  

LOS ÁNGELES,ESTADOS UNIDOS.- George Takei, actor de Star Trek, cuestionó este lunes las políticas migrantes en Estados Unidos y afirmó que el trato es peor que el que recibieron los estadounidenses de origen japonés en la Segunda Guerra Mundial.



En una entrevista con NBC, Takei habló sobre lo que vivió cuando él apenas era un niño y permaneció junto a su familia en campos de concentración estadounidenses.



El actor cuestionó el hecho de que los bebés y niños sean separados de sus padres y llevados a centros de detención diferentes y lo catalogó como una situación "inhumana" y "grotesca".



Takei también dijo que espera que el programa de televisión "The Terror: Infamy" inspire a combatir la injusticia de Estados Unidos y otras partes del mundo, incluyendo China, donde hay campos de reducción para musulmanes uigur.



La serie se estrena el próximo 12 de agosto.



Desde inicios de 2018 más de un docena de famoso se han pronunciado contra el trato de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump aplicó la política "tolerancia cero", que permitía la separación de familias.



Aunque la medida fue suspendida meses más tarde, varios congresistas denunciaron que los niños siguen siendo separados de sus progenitores, incluso por más tiempo de lo que permite la ley, es decir más de 72 horas.

Las duras políticas antiinmigrantes no solo afectan a los menores, sino a las personas que solicitan asilo, a los migrantes irregulares y hasta a los beneficiados con programas de permanencia temporal, quienes están con un pie en Estados Unidos y otro en sus países de origen pese a los bloqueos de varios jueces.

El presidente estadounidense ha catalogado a los migrantes de "delincuentes", "ladrones" y hasta "pandilleros" basándose en las cifras de detenidos con antecedentes durante los últimos años; la mayoría son procedentes de Centroamérica.

As hundreds of migrant children remain separated from their families thanks to Donald's immoral policy, I went on @TheLastWord last night to discuss my own experience as a child in the internment camps. I hope you'll watch and share, friends: https://t.co/P6tWTtwrij pic.twitter.com/CaRoQPnv63