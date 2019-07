Natalicio de Hugo Chávez y Juan Guaidó divide a los venezolanos

CARACAS, VENEZUELA.- En medio de la peor crisis en la historia reciente de Venezuela, una parte de sus habitantes celebró el domingo el natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez, aunque para muchos tuvo un sabor amargo debido a que coincidió con el cumpleaños del líder opositor Juan Guaidó.



Desde principios de año éste ha encabezado un movimiento que ha puesto en riesgo la continuidad de la revolución chavista.



Temprano por la mañana decenas de seguidores de Chávez, algunos vistiendo camisetas con el rostro del fallecido gobernante, se fueron aglomerando en la entrada del Cuartel de la Montaña, en el oeste de la capital, para ingresar al salón donde está la tumba con los restos del líder político, que el domingo fue decorada con un gran ramo de margaritas rojas y amarillas y dos macetas de pequeñas orquídeas blancas.

Los actos de homenaje a Chávez, quien murió el 5 de marzo del 2013 tras padecer cáncer dos años, comenzaron pasado el mediodía con un conversatorio sobre el fallecido mandatario al que acudieron dos de sus hijas, dos hermanos y otros familiares.



Entre los primeros visitantes en arribar estaba Yuraima García, una obrera de la gobernación del estado Bolívar, quien la víspera viajó unas doce horas por carretera desde la localidad sureña de Ciudad Bolívar hasta Caracas para rendir homenaje a Chávez, quien de estar vivo habría cumplido 65 años.



“Lo extraño cien por ciento”, dijo entre llantos García, de 39 años, al relatar que aún se conmueve al ver a Chávez en fotografías o la televisión. “Se fue un tremendo hombre, luchador, guerrero, batallador y admirable”.



Ante la escasa concurrencia de visitantes al lugar, la humilde obrera de tez morena admitió que parte de la población ha olvidado a Chávez porque “la mayoría de los venezolanos estamos viviendo una situación dura y fuerte” como consecuencia de la compleja crisis económica y social en el país sudamericano, ante lo cual ha emigrado más del 10% de la población.



García no pudo ocultar en su rostro el enfado que le generó saber que el nacimiento de Chávez coincidía con el de Guaidó, y al ser preguntada sobre la coincidencia contestó tajante que “no me interesa hablar de ese señor (Guaidó)”.



Otra de las seguidoras que se mostró molesta por la coincidencia fue Elizabeth Torres, quien dice ser la guardiana de una pequeña capilla instalada en las cercanías del Cuartel de la Montaña para recordar a Chávez. Ella consideró el hecho como una “casualidad horrible”.



“Yo no le voy a celebrar el cumpleaños a él (a Guaidó). Yo se lo voy a celebrar a mi comandante”, agregó.



Guaidó celebró en privado junto a sus familiares más cercanos su cumpleaños 36, indicó a la AP una fuente cercana al dirigente.



Entre los partidarios del líder opositor la coincidencia generó reacciones de sorpresa y desagrado.



“Son casualidades de la vida”, dijo la peluquera Luisa Rodríguez, de 60 años, y añadió que no había punto de comparación entre las dos figuras políticas.



“Uno destruyó al país y otro es un joven que está tratando de levantarlo”, precisó Rodríguez mientras paseaba a su pequeño perro blanco por una plaza de la barriada capitalina de Chacao. El lugar ha sido escenario de algunas de las protestas que Guaidó ha encabezado este año contra el presidente Nicolás Maduro, quien se identifica como hijo político y heredero de Chávez.



En las redes sociales también se publicaron diversos mensajes de felicitación a los dos políticos.



“!65 años de Amor Comandante! Celebramos tu vida reafirmando la lealtad y el compromiso que sembraste en nosotros. Defenderemos como nos enseñaste, la felicidad del pueblo que tanto amaste", afirmó Maduro en su cuenta de Twitter.



Venezuela padece una grave crisis económica dominada por una hiperinflación de seis dígitos y una fuerte recesión que el Fondo Monetario Internacional estima podría cerrar este año en 35%.



Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, ha encabezado una serie de protestas para derrocar a Maduro, quien pese a las presiones internas y externas se mantiene en poder gracias en parte al apoyo de las fuerzas armadas.

