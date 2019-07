Hallan herido en cárcel de Nueva York a Jeffrey Epstein

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El financista Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores, fue hallado herido en el suelo de su celda, informó el jueves a The Associated Press una fuente enterada del asunto.



No se sabe si unas magulladuras que presentaba en el cuello fueron infligidas por él mismo o producto de un ataque, dijo el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato.



El financista de 66 años recibió atención médica y sigue detenido en el Metropolitan Correctional Center, en la ciudad de Nueva York.



Las autoridades penitenciarias no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios, como tampoco los abogados de Epstein.



En días recientes un juez falló que Epstein debía permanecer detenido sin derecho a fianza, tras considerar que representa un peligro para la sociedad debido a sus impulsos “incontrolables” de tener relaciones sexuales con niñas.



Epstein está acusado de abuso sexual de niñas, algunas incluso de 14 años. Se ha declarado inocente de los cargos.



El centro penitenciario donde Epstein está recluido es conocido por sus medidas estrictas de seguridad y por albergar a criminales notorios como el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, terroristas y magnates corruptos.



En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida de pedirle servicios a una prostituta menor de edad, bajo un acuerdo según el cual quedaba por concluida una investigación federal sobre niñas adolescentes que habían acusado a Epstein de abusar de ellas.



En ese entonces Epstein fue sentenciado a 13 meses de cárcel, pero con el derecho a salir y pasar el día en su oficina. Tras ser excarcelado, recibió la orden de registrarse como delincuente sexual.



La fiscalía de Nueva York reabrió la investigación luego que la cobertura del caso por el diario Miami Herald provocó un fuerte descontento público sobre el acuerdo inicial.



Fue indiciado bajo nuevos cargos federales este mes. Sus abogados dicen que no ha incurrido en contacto ilícito con jóvenes desde que cumplió su sentencia en Florida. Afirman además que los cargos actuales carecen de fundamento porque las autoridades se están retractando del acuerdo original de no acusarlo.



El secretario de Trabajo, Alexander Acosta, renunció luego de insistentes denuncias contra él, por haber supervisado el acuerdo original cuando fue fiscal en Miami.



