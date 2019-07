Incendio destruye unas 200 casas en Lima en víspera de Panamericanos

LIMA, PERÚ.- Un incendio declarado este jueves de madrugada en el Callao, puerto contiguo a Lima, destruyó unas 200 casas precarias sin causar víctimas en la víspera de la inauguración de los Juegos Panamericanos.



"Alrededor de 200 casas han sido arrasadas por el fuego", dijo a la prensa el vicecomandante de los Bomberos, Larry Lynch, aunque el balance final todavía no ha sido elaborado.



Lynch explicó que el fuego se propagó por el fuerte viento y la falta de agua en el "asentamiento humano Juan Bosco", conformado principalmente por casas de madera y cartón, situado en el norte de la capital peruana, entre la terminal portuaria y el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

"La madera y el cartón (de las paredes de las casas) han servido para que se propague el incendio", indicó.



Agregó que el fuego se inició hacia las 03H00 de la madrugada (08H00 GMT) y comenzó a ser controlado hacia las 07H00 locales (12H00 GMT), poco después del amanecer, en esa zona de la metrópolis de 10 millones de habitantes.



Las autoridades enviaron 27 camiones de bomberos para combatir el fuego, indicó Lynch.



"Fue tremendo"

"Aquí hay una situación precaria que obliga a muchos vecinos a tener conexiones clandestinas (de electricidad) o tener que usar hasta una vela" para alumbrarse, explicó Mario Castaretto, otro jefe de bomberos.



Los canales de televisión mostraron imágenes de enormes llamas calcinando las casas y de desesperados pobladores que intentaban salvar sus pertenencias. Muchos perdieron todo.



"Estaba durmiendo y mi mamá me despertó porque había incendio. Me levanté con lo que estaba a ayudar. Faltaba agua, bomberos, faltaba todo", dijo a la AFP Edgar Cedrón, de 23 años.



"El incendio fue tremendo, me asusté. Saqué todas mis cosas, (pero) se han quemado todos mis papeles de jubilación", declaró consternado a la AFP Miguel Villegas, un pensionado inválido de 82 años.



"Ahora la preocupación es el albergue que van a necesitar estas personas (damnificadas) para pernoctar esta noche y las siguientes", dijo a la prensa la directora de urgencias del Ministerio de Salud, Liliana Ma.



Investigación

Diversos medios afirmaron que el fuego se originó aparentemente en una casa donde se fabricaban clandestinamente fuegos pirotécnicos, versión no confirmada por la policía, encargada de la investigación del suceso.



"Siempre decimos que hay que esperar las investigaciones sobre las causas", expresó Castaretto.



La policía acordonó el lugar para conservar evidencias del origen del siniestro.



El incendio se desató mientras la capital peruana comenzaba a vivir un ambiente festivo por los Juegos Panamericanos, que serán inaugurados este viernes en el Estadio Nacional de Lima, y por la celebración este domingo de las Fiestas Patrias (aniversario 198 de la Independencia).



En los Juegos, el mayor evento deportivo en la milenaria historia de Perú, participarán 6.680 deportistas de 41 países de América. Algunas sedes de los Juegos, como el Polideportivo y el Coliseo Miguel Grau, están cerca del sitio del incendio.



Anteriormente han ocurrido otros incendios masivos en la capital peruana.



El 4 de noviembre de 2016, a menos de dos kilómetros del Palacio de Gobierno, las llamas consumieron 436 casas precarias de indígenas de la etnia amazónica Shipibo-conibo.