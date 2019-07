Revelan que Belinda es el amor platónico de "El Chapo" Guzmán

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Luego del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo", muchos de sus más íntimos secretos han sido revelados, el más reciente de ellos es la supuesta atracción que el capo de la droga siente por la actriz y cantante Belinda.



La información fue revelada luego de que se diera a conocer que el FBI había interceptado muchas de las llamadas que "El Chapo" hacía, en donde mencionó a Belinda en varias ocasiones e incluso hacía hincapié en su deseo de conocerla.

Sin embargo, esta vez no solo las grabaciones de llamadas señalan la atracción de Guzmán hacia Belinda, fue su misma excompañera de narcotráfico, Andrea Veléz, quien declaró que siempre hubo interés por Belinda pero que no pasó de ser un amor platónico.



Algunos medios han intentado hablar con la cantante para conocer sus impresiones, sin embargo, ella aún no ha querido hablar del tema.

Según el testimonio de las autoridades, el nombre de Belinda se repetía tantas veces en las llamadas que al inicio pensaron que se trataba de una marca de ropa. Foto Instagram



Este nuevo descubrimiento sobre los gustos del líder del cártel de Sinaloa, viene a contradecir lo que hasta el momento se pensaba de su posible enamoramiento por la actriz Kate del Castillo.

Esta teoría se había venido manejando desde el 2015, cuando se conoció que Castillo tuvo varios encuentros con el narcotraficante, en los que supuestamente, él le habría concedido entrevistas para que ella realizara una producción cinematográfica en compañía del estadounidense Sean Penn.

Además, esta versión se intensificó cuando trascendió que durante uno de los allanamientos que las autoridades realizaron en una de las residencias de "El Chapo", se encontraron muchas cintas de televisión donde aparecía la mexicana.