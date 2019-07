Vecinos frustran arresto de inmigrante en Estados Unidos

NASHVILLE, ESTADOS UNIDOS.- Un agente de inmigración se dio por vencido al tratar de arrestar a un migrante de Tennessee que, ayudado por vecinos, se negó a salir de su vehículo durante cuatro horas.



Un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bloqueó la salida de la camioneta del hombre en su estacionamiento en Nashville con el fin de detenerlo, pero él se negó a salir, reportó la televisora WTVF. Sentado en la camioneta con su hijo de 12 años, los vecinos decidieron ayudarlo.

“Nos aseguramos de que tuvieran agua, alimentos, volvimos a poner gasolina en el vehículo cuando se acababa para asegurarnos que estuvieran bien”, dijo Felishadae Young a la televisora.



El agente del ICE traía una orden judicial administrativa que permite detener a personas, pero sin sacarlas a la fuerza de una casa o vehículo.



Cuando el hombre se negó a cooperar, el agente de ICE llamó a la policía metropolitana de Nashville, pero les indicaron que no se involucraran. En lugar de eso, les pidieron que “se quedaran a la distancia para mantener la paz de ser necesario”, según un comunicado de la policía.



El alcalde David Briley publicó un comunicado explicando la acción policial.



“Estoy muy al tanto de este tipo de actividad, pero nuestro gobierno federal aviva el miedo y desconfianza en nuestras comunidades más vulnerables, por lo cual no utilizamos nuestros recursos locales para hacer cumplir las órdenes de ICE”, dice el comunicado.



Después de varias horas, los vecinos formaron una cadena humana para proteger al padre e hijo mientras corrían a su casa. El agente del ICE se fue.



La vecina Stacey Farley dijo que la familia son personas muy trabajadoras.



“Podría darme cuenta si estas personas son criminales malos, pero no lo son. Simplemente intentan proveer para sus hijos”, dijo Farley. “La familia no molesta a nadie. Trabajan todos los días, llegan a casa, los niños brincan en la cama elástica. Es sólo una comunidad”.

El ICE emitió un comunicado en el que dijo que la agencia “aplica la ley federal inmigratoria a diario conforme a nuestra rutina y operaciones en curso”. Agregó que el “ICE no lleva a cabo ningún tipo de control aleatorio ni indiscriminado”.