Ordenan registro al gobernador de Puerto Rico por escándalo de "chatgate"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La justicia de Puerto Rico emitió una orden de allanamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló y otros 11 hombres que participaban en el chat privado cuya filtración ha provocado multitudinarias protestas, informó el martes el Departamento de Justicia.



"Confirmamos que el día lunes hubo una orden de allanamiento para los 12 miembros del chat", dijo a la AFP Kelvin Carrasco, oficial de prensa del Departamento de Justicia.



Carrasco no dio más detalles sobre el caso porque la investigación está en curso. Tampoco especificó cuáles son las pertenencias de los 12 hombres que serán registradas.



El gobernador enfrenta una crisis política por el llamado "chatgate", la filtración hace dos semanas de una conversación en la plataforma de mensajería Telegram en la que él y otros 11 hombres compartían comentarios considerados ofensivos por sus críticos, y por casos de corrupción en los que se acusa a exfuncionarios de su gobierno.



Según detalló el diario local El Nuevo Día, citando también al Departamento de Justicia, las 12 personas que participaban en este chat privado tienen que entregar sus celulares como parte de una investigación de la fiscalía.



De ellos, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado ya ha informado que no entregará a la Justicia su celular, señaló el diario.



El lunes, cientos de miles de personas se manifestaron en San Juan pidiendo la renuncia de Rosselló en medio de un paro general.



En la décima jornada de protestas, que acabó a medianoche con enfrentamientos con la policía, participaron conocidos músicos puertorriqueños como Ricky Martin, René Pérez (Residente), Bad Bunny y Daddy Yankee.



El gobernador ha dicho que no renunciará pero anunció el domingo que no buscará la reelección en noviembre de 2020.