Suman 33 muertos en incendio de un estudio de animación en Japón

TOKIO, JAPÓN.- Al menos 33 personas murieron este jueves en un incendio al parecer de origen criminal en un estudio de animación de Kioto, en el oeste de Japón, según un nuevo balance de los bomberos.



Las víctimas fueron halladas en la planta baja, en los dos pisos y en las escaleras que lleva a la terraza de uno de los edificios de Kyoto Animation, dijo a la AFP un portavoz de los bomberos, quien se refirió al estado en "paro cardíaco", término que en Japón se refiere a muertes oficialmente aún no certificadas.



El balance podría aumentar, pues varios empleados estaban desaparecidos, en tanto que otros 35 resultaron heridas, diez de las cuales se encontraban en condición grave.



Según los medios locales, se cree que unas 70 personas estaban en el edificio cuando comenzó el siniestro.



"Seguimos con las operaciones de socorro, evacuando individuos atrapados en el interior, algunos de los cuales no pueden quizás moverse solos", dijo otro portavoz de los bomberos.



El fuego se desencadenó hacia las 10:30 AM (hora de Japón) en un inmueble de la empresa Kyoto Animation, que produce exitosas series de animación para televisión.



Tres horas después estaba casi apagado aunque seguía saliendo humo de algunas ventanas, según imágenes difundidas por la televisión.



- "Van a morir" -

"Estamos siguiendo la situación y viendo cómo podemos proceder, de momento no podemos decir más", declaró a la AFP por teléfono una persona de la casa matriz del estudio.



Los servicios de rescate, que enviaron al lugar 35 camiones de bomberos, dieron cuenta de "numerosos heridos". Entre los más graves, varios habían perdido el conocimiento, según un representante de los bomberos contactado por la AFP.



La policía sospecha que se trata de un acto criminal. "Un hombre vertió un líquido inflamable e inició el incendio", declaró a la AFP un portavoz de la prefectura de policía de Kioto.



"Dijo 'van a morir'", según un testimonio difundido por el canal público de televisión NHK.



"Algunos testigos declararon que habían escuchado detonaciones en el primer piso de Kyoto Animation y visto humo", indicaron los bomberos.



"Escuché dos fuertes explosiones", dijo un hombre a NHK.



El responsable del incendio sería un hombre de unos 40 años que también habría resultado herido y estaría hospitalizada bajo vigilancia policial.



Se encontraron cuchillos en el edificio, pero se desconoce si eran del sospechoso.



"Quedé sin palabras", escribió el primer ministro, Shinzo Abe, quien aseguró que rezaría por las víctimas de este incendio, uno de los peores de origen criminal en Japón, si se confirman las pistas.



"Hemos recibido correos electrónicos con amenazas de muerte", aseguró Hideaki Hatta, CEO de Kyoto Animation, quien dijo no poder "soportar el hecho de que quienes representan a la industria de la animación en Japón hayan sido heridos o perdido la vida".



- Mundo de la animación sacudido -

Kyoto Animation es una sociedad de producción de dibujos animados que crea personajes y concibe y vende productos derivados de las series.



Unas 160 personas trabajan en la empresa, que incluye una escuela de animación.



Kyoto Animation posee dos edificios, uno de los cuales es el incendiado, y su sede en la prefectura de Kioto.



El incendio provocó reacciones de tristeza de renombrados animadores, entre ellos el realizador del largometraje animado "Your Name": "Todos ustedes, en Kioto Animación, les suplico, estén a salvo", escribió en su cuenta de Twitter Makoto Shinkai.



"¿Por qué, por qué, por qué?", expresó Yutaka Yamamoto, que fue miembro del estudio de Kyoto Animation en la serie Lucky Star.



La tasa de criminalidad es relativamente baja en Japón, pero de vez en cuando el país registra crímenes sangrientos provocados por la llamada violencia ciega, en la que individuos en un momento de locura matan indiscriminadamente.



En julio de 2016, un joven apuñaló mortalmente a 19 personas en un hospicio de enfermos mentales a unos 50 km de Tokio, la matanza más grave desde 1938.



En 2008, un hombre de 28 años, armado con un puñal y al volante de un camión, sembró el pánico en el barrio Akihabara de Tokio, dejando siete muertos y 10 heridos.



El hombre atropelló a varias peatones y luego descendió del vehículo apuñalando a varias personas.



En junio de 2001, un hombre mató a ocho niños de una escuela en Osaka.