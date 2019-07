Lo que todo migrante debe tener en cuenta: ¿Qué debes hacer si un agente del ICE toca tu puerta?

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Las redadas masivas para capturar a migrantes indocumentados arrancaron este domingo en al menos 10 ciudades de los Estados Unidos.



La primera ciudad donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hizo operativos antiinmigrantes fue en Nueva York, según informó, a través de su Twitter, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.



Ante la eminente amenaza, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA) se ha dedicado a informar a los migrantes para que estén preparados si un agente del ICE llega a su casa.

LEA TAMBIÉN: Recomendaciones ante inminente redada masiva en Estados Unidos



Es por eso que UCLA compartió puntos importantes qué todo migrante debe tener en cuenta si un agente llega a tu puerta:



1.- No abras la puerta, pero mantén la calma. Tú tienes derechos.



2.- Pregunta por qué están ahí (y solicita un intérprete si necesitas uno).



3.- Si ellos piden entrar a tu casa, pregúntales si tienen una orden firmada por un juez y si la tienen, diles que te la muestren por la ventana o que te la pasen por debajo de la puerta.



4.- Si ellos no tienen una orden firmada por un juez, puedes negarte a dejarlos ingresar. Pídeles que dejen cualquier información en tu puerta.



5.- Si entran por la fuerza, no te resistas. Diles a todos los que estén en casa que permanezcan en silencio.



6.- Si eres arrestado, permanece en silencio y no firmes nada hasta que hables con tu abogado.



7.- Una orden de administrativa del ICE (formal-200,I-200,-205) no les da autorización para entrar a tu casa sin consentimiento.