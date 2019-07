Theresa May respalda al cuestionado embajador en Estados Unidos tras polémica

LONDRES, INGLATERRA.-La oficina de la primera ministra de Gran Bretaña reiteró el pleno apoyo de Theresa May al embajador británico en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump cortó el contacto con él tras la filtración de cables diplomáticos que calificaban al gobierno estadounidense de “inepto”.



May respaldó a Kim Darroch en la polémica por la publicación de los documentos en el diario Mail on Sunday. Las francas opiniones de Darroch crearon una situación incómoda entre los dos aliados.



Las autoridades británicas dijeron que estaban buscando al culpable de la filtración.



Tras calificar el incidente de desafortunado, la oficina de May señaló que "Kim Darroch sigue teniendo el total apoyo de la primera ministra”.



En una serie de tuits, Trump también atacó a May acusándola de no saber gestionar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.