Argentina: cinco menores mueren en incendio en Pilar

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un incendio cuyas causas se investigan provocó la muerte de cinco menores de edad en una precaria casa en el municipio de Pilar, en las cercanías de Buenos Aires.



Néstor Lugea, jefe de Bomberos de Pilar, a unos 50 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, dijo el lunes a Radio Continental que cuando los responsables de apagar el fuego llegaron en la madrugada del domingo a la vivienda donde se encontraban los chicos -de entre 4 años y 15 años- el incendio “estaba generalizado”.



Los fallecidos son cuatro mujeres y un varón, quienes fueron identificados preliminarmente como: Silvana (4), Priscila (), Belén (14), Raúl (8) y Milagros (15), según el diario mexicano Zacatecas en Imagen.

Sus cuerpos fueron hallados en una misma habitación al fondo de la vivienda. En tanto, dos niñas que estaban en otro lugar de la casa lograron escapar al advertir el humo y las llamas. No había adultos en el lugar cuando comenzó el incendio.



Vecinos de los menores fallecidos afirmaron que bomberos de un destacamento al que acudieron para alertar del fuego no quisieron acudir al lugar siniestrado por considerar que no era de su jurisdicción y los derivaron a otro distinto, lo que demoró la llegada de ayuda.

Los bomberos “no demoraron en ir al lugar”, sostuvo Lugea, quien dijo que llegaron a la vivienda en llamas unos 15 minutos desde que fueron alertados y que los camiones cargados de agua estaban preparados para apagar el fuego.



La policía intenta determinar las causas del incendio que al parecer se inició en la habitación donde dormían los menores. Versiones periodísticas señalaron que el fuego pudo haberse producido por el mal estado de la estufa del dormitorio.