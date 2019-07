Joe Biden: Sería “genial” tener una vicepresidenta mujer

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El aspirante demócrata a la candidatura presidencial, Joe Biden, dice que sería “genial” tener una vicepresidenta, pero que no sabría si optar por la senadora Kamala Harris para que ocupe el segundo puesto si recibe la nominación de su partido.



“Creo que ayuda tener a una mujer en la boleta”, dijo Biden durante una entrevista transmitida el viernes en CNN.

A Biden, favorito en la contienda demócrata, le preguntaron si podría ser Harris, quien lo confrontó la semana pasada durante el debate presidencial demócrata por su postura en la integración escolar en la década de 1970. Biden dijo que no entraría en detalles porque “ni siquiera tengo la nominación”.



“Creo que sería genial tener a una mujer VP”, dijo Biden. “Y si no gano, sería genial tener una presidenta mujer”.



Harris subió en las encuestas de popularidad tras la confrontación en el debate, cuando criticó a Biden por destacar su trabajo de hace décadas con senadores segregacionistas y su oposición al “busing”, el uso del transporte escolar como medio para la integración de las escuelas públicas durante la década de 1970.



El exvicepresidente está al frente de la contienda demócrata que tiene más de 20 aspirantes a la candidatura presidencial.



Biden es considerado un moderado en un momento en que algunos en el partido, incluidos los senadores aspirantes a la presidencia, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, se inclinan más hacia la izquierda en temas económicos y sociales.



Biden ha insistido que la “gran mayoría de los demócratas están en donde yo estoy en los temas”, y dijo que el partido es de “centroizquierda”.



“Mira, es centroizquierda”, dijo. “Ahí es en donde estoy. En donde no está es en la extrema izquierda”.