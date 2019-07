Legislador texano difunde video de migrantes detenidas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El legislador texano Joaquin Castro dijo que dio a conocer un video y fotos de mujeres migrantes detenidas en una instalación fronteriza de su estado para que el público pueda comprender mejor las “horribles” condiciones existentes bajo las políticas del presidente Donald Trump.



Castro dijo en una entrevista que no se arrepentía de haber tomado y compartido las imágenes luego de que funcionarios les habían pedido a los legisladores en un recorrido de la instalación que dejaran sus celulares. Castro publicó las imágenes tras visitar una estación en El Paso.

LEA TAMBIÉN: Casa Blanca niega malos tratos a migrantes en centros de detención



"Hay una razón por la cual esas condiciones son mantenidas en secreto, porque esas condiciones son horribles”, dijo Castro a The Associated Press.



Castro dijo que como los legisladores tienen autoridad supervisora, no se les debía negar el acceso ni la capacidad para compartir sus conclusiones.



Dijo que espera que el Congreso imponga estándares de cuidado y trabaje en reformas de inmigración, aunque los legisladores no lo han conseguido.



Trump firmó un paquete de fondos de 4,600 millones de dólares esta semana luego que los legisladores expresaron posiciones divididas sobre restricciones a cómo debería gastarse el dinero. Algunos representantes demócratas querían más estándares para las instalaciones, pero encontraron resistencia de sus correligionarios centristas y en el Senado. Los republicanos se quejaron de que los demócratas demoraban los fondos.



La bancada hispana del Congreso realizó un recorrido de instalaciones de detención de migrantes esta semana, y los legisladores lamentaron las condiciones en los centros en Texas.



Castro, cuyo hermano gemelo Julián es un precandidato presidencial demócrata, dijo que el Congreso tiene que arreglar “un sistema quebrado”.



Las mujeres detenidas estaban “hacinadas en una celda, similar a la de una prisión, con un solo retrete, sin agua corriente para beber o lavarse las manos”, tuiteó Castro. Algunas de ellas fueron separadas de sus hijos y llevan detenidas más de 50 días, subrayó.

DE INTERÉS: Con ayuda de obispo, familia de migrantes hondureños cruzó a Estados Unidos



Castro dijo que las mujeres pidieron a los legisladores que retiraran sus nombres, que aparecen en el video, para “que todos sepan que necesitan ayuda”. Dijo que las mujeres temen represalias.

This moment captures what it’s like for women in CBP custody to share a cramped cell—some held for 50 days—for them to be denied showers for up to 15 days and life-saving medication. For some, it also means being separated from their children. This is El Paso Border Station #1. pic.twitter.com/OmCAlGxDt8