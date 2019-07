AMLO celebra reconocimiento de Trump a endurecimiento de medidas migratorias

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes la aprobación que dio su par estadounidense, Donald Trump, al endurecimiento de las medidas de su gobierno para reducir la migración indocumentada, que aleja -por ahora- la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.



"Celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y, sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.



"Agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas de aranceles", agregó el mandatario izquierdista, conocido por sus iniciales como AMLO.



Trump dijo el lunes en Washington que López Obrador está haciendo un "gran trabajo" al desplegar a miles de agentes de seguridad en las fronteras norte y sur de México, los cuales, aseguró, reducirán la cifra de personas que buscan llegar a Estados Unidos.



Consultado sobre si con estas medidas, los aranceles a México quedaban fuera de la mesa, respondió: "Por ahora lo están".



"El que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles lo celebro porque no queremos la confrontación", insistió este martes López Obrador.



El mes pasado, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las vitales exportaciones de México si el gobierno no frena el flujo de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que pasan por su territorio.



El mandatario mexicano destacó que los comentarios de Trump fueran hechos tras firmar una iniciativa del Congreso estadounidense que otorga 4,600 millones de dólares para atender a los migrantes en la frontera con México, lo que estimó como una señal de que se va "internalizando" la idea de que el fenómeno migratorio debe ser resuelto mediante la cooperación para el desarrollo.



López Obrador dijo también que lo que interesa a los mexicanos es no tener "pleitos" con gobiernos extranjeros y que solo cuando sea "insoportable" o estén de por medio la dignidad y la soberanía nacionales, sus compatriotas cerrarán filas.



"A mí lo que me importa es que no se afecte la economía y el bienestar de los mexicanos", dijo.



"Vamos todos juntos a hacer valer nuestra dignidad y nuestra soberanía, pero no caer en ninguna provocación (...) lo cortés no quita lo valiente", añadió.