"La odio", dice Trump sobre foto de migrante salvadoreño ahogado junto a su hija en el río Bravo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump dijo el miércoles que odiaba ver la fotografía de los cuerpos de un migrante salvadoreño y su pequeña hija de dos años, que se ahogaron cuando intentaban cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos.



"La odio", dijo el mandatario sobre la foto. "El padre... probablemente era un tipo fantástico", agregó e insistió en que la oposición demócrata es responsable de la muerte de migrantes indocumentados debido a su negativa a respaldar su política migratoria.



"Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera)", dijo el mandatario.



Los cadáveres de la foto son de un solicitante de asilo salvadoreño, Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y Valeria, su hija de casi dos años, que se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar de México a Texas a través del río Bravo.



Para muchos, la foto evoca otra tomada en 2015 que mostraba el cuerpo de un niño en una playa Turquía que se ahogó en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Grecia.

VEA: Presidente de Estados Unidos recibe fuertes críticas por el caso de salvadoreño ahogado junto a su hija