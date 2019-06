EEUU: Senado aprueba propuesta de fondos para frontera

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Senado de Estados Unidos y su mayoría republicana aprobaron una propuesta bipartidista de 4.600 millones de dólares para entregar ayuda a la frontera con México antes de que el gobierno federal se quede sin fondos para el cuidado de miles de familias migrantes y niños no acompañados.



La medida es similar a una aprobada a víspera por la Cámara de Representantes con escaso respaldo de los republicanos. Esa medida contiene más restricciones que la versión del Senado sobre la manera en que el gobierno de Donald Trump puede usar el dinero, lo que no deja claro el próximo paso.



Los líderes del Congreso esperan poder enviarle a Trump una medida conciliada antes de que los legisladores salgan para un receso por el feriado del 4 de julio.



Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hablaron de las propuestas el miércoles.



Pelosi llamó a Trump el miércoles por la tarde. “Hay ciertas mejoras que pensamos pueden ser conciliadas”, les dijo Pelosi a reporteros. A la pregunta de si la cámara baja aprobaría la propuesta del Senado y se la enviaría a Trump, Pelosi dijo: “No”.



Al salir de la Casa Blanca con rumbo a Japón, Trump dijo que aprobar la medida era urgente.



"Estamos avanzando muy bien con una propuesta bipartidista en el Senado”, dijo Trump. “Está muy avanzada y pensamos que la Cámara se va a reunir con el Senado para finalizarla. Es humanitaria. Es muy importante”.



La votación en el Senado se produce menos de 24 horas después de que la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda de emergencia de 4.500 millones de dólares para miles de familias migrantes y niños no acompañados detenidos tras cruzar la frontera desde México. La aprobación requirió cambios de último minuto e intensas presiones de los líderes demócratas.



La propuesta fue aprobada el martes por la noche luego que Pelosi sofocó una rebelión de legisladores progresistas e hispanos que querían cambios significativos a la iniciativa. Las nuevas cláusulas añadidas a la medida fueron más modestas que las pedidas por esos legisladores, pero la urgente necesidad de los fondos _ para prevenir que la emergencia humanitaria en la frontera se convierta en una debacle _ contrarrestó sus preocupaciones.



VEA: Madre salvadoreña narra cómo la corriente se llevó a su niña, y su esposo intentó salvarla

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fustigó la propuesta de la cámara baja.



"Es una propuesta que no va a ninguna parte, llena de cosas que el presidente ha indicado que va a vetar”, dijo McConnell.



"El Senado tiene una buena propuesta de ley. La nuestra es mucho mejor”, les dijo Pelosi a sus correligionarios demócratas esta semana.



"Estamos asegurándonos de que los niños tengan comida, ropa, artículos sanitarios, albergue y atención médica. Estamos proveyendo acceso a asistencia legal. Y estamos protegiendo a familias porque las familias deben estar juntas”, dijo Pelosi en un discurso subsiguiente en la cámara.