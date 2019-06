Donald Trump es blanco de burlas por equivocarse y anunciar sanciones contra líder iraní muerto en 1989

TEHERÁN, IRÁN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue blanco de las bromas de los internautas iraníes este martes, después de haber anunciado la víspera las sanciones financieras contra el ayatolá Ruholla Jomeini, muerto en 1989.



"Los activos del ayatolá Jomeini y de su oficina no se salvarán de estas sanciones", declaró Trump el lunes cuando leía el texto en el que anunciaba la firma de un decreto que impide al "guía supremo (iraní), a su equipo y otras personas de su entorno más cercano el acceso a recursos financieros esenciales".



Problema: el guía supremo de Irán es el ayatolá Alí Jamenei, quien tomó el liderazgo de la República Islámica tras la muerte de su fundador y primer guía, Jomeini, en 1989.



"Trump no sabe que el ayatolá Jomeini está muerto y que el ayatolá Jamenei dirige Irán", señaló Sara Massumi, corresponsal diplomática del diario reformista Etemad.



Los usuarios iraníes de la red Twitter no dejaron pasar la ocasión.



"Jamenei dijo una vez 'Ronald' en lugar de 'Donald'", tuiteó @danialshaigan aludiendo a un 'lapsus' del guía supremo durante un discurso cuando mencionaba el nombre del presidente estadounidense. "Trump se tomó la revancha", añadió.



"¿Este Narciso (Trump) espera (que un muerto) lo llame?", se burló @saeedIran, en referencia a declaraciones de Trump del 9 de mayo respecto a Irán: "Quisiera que me llamen (...), estamos dispuestos a discutir".



@BahramAsadzadeh, por su parte, afirmó que hay una conspiración en el seno del gobierno de Estados Unidos contra Trump: "¡Lo hacen pasar por un bufón!", escribe sobre el texto del presidente.



"Vean, está leyendo en voz alta", y al mismo tiempo otros "reúnen pruebas para demostrar que es un demente", dice otro tuit.