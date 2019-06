Estados Unidos retira niños de centro de detención en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos sacó a la mayoría de los niños en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas ante reportes de que los menores carecían de suficiente alimentos, agua y condiciones higiénicas.



La legisladora Veronica Escobar dijo que el lunes quedaban 30 niños en las instalaciones. Su despacho fue informado de la situación por parte de un funcionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.



Abogados que la semana pasada fueron al centro de detención en Clint, Texas, dijeron que niños mayores estaban cuidando a los más pequeños, reportó The Associated Press el jueves. Mencionaron a un niño de 4 años con el pelo enmarañado que llevaba días sin ducharse, y menores hambrientos e inconsolables que trataban de consolarse mutuamente. Algunos de los chicos llevaban tres semanas encerrados; 15 de ellos sufrían de influenza y 10 estaban en cuarentena médica.

“¿Cómo es posible que ambos ignoraran las condiciones inhumanas de los niños, especialmente de más pequeños en la Estación Clint?", preguntó Escobar en una carta enviada el viernes al comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, John Sanders, y a la jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost.



La legisladora pidió que se le informe, a finales de esta semana, qué medidas están tomando para poner fin a "estos abusos humanitarios".



Los legisladores de ambos partidos criticaron la situación la semana pasada.



Los oficiales de la Patrulla Fronteriza no respondieron a las preguntas de AP sobre las condiciones en las instalaciones de Clint, pero en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes dijeron: "Nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para mantener a poblaciones vulnerables y necesitamos con urgencia fondos humanitarios adicionales para gestionar esta crisis."



Aunque no está claro a dónde se trasladó a todos los niños retenidos en Clint, Escobar dijo que algunos fueron enviados a otra instalación en el norte de El Paso, llamada Estación 1 de la Patrulla Fronteriza. Escobar dijo que es un sitio temporal con colchones, duchas, instalaciones médicas y aire acondicionado.



Pero Clara Long, una abogada que entrevistó a niños en la Estación 1 la semana pasada, dijo que las condiciones no eran necesariamente mejores allí.



"Un niño con el que hablé dijo que su familia no recibió colchones ni mantas durante las dos primeras noches y que él y su madre tuvieron fiebre", dijo Long, investigadora en Human Rights Watch. "Dijo que no había cepillos de dientes y hacía mucho, mucho frío".



El vicepresidente Mike Pence, preguntado sobre las condiciones inseguras e insalubres para los niños en Meet The Press el domingo, dijo que "es totalmente inaceptable" y agregó que espera que el Congreso asigne más recursos a la seguridad fronteriza.

