Trump asegura que canceló ataques "desproporcionados" contra Irán a último momento

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que canceló en el último momento ataques contra Irán para evitar un saldo dramático de pérdida de vidas, aunque mantuvo sus amenazas contra Teherán por haber derribado un dron estadounidense.



En una serie de tuits matinales, Trump detalló la operación que se había planificado para la noche del jueves, describiendo de forma inédita -y muy personal- su proceso de toma de decisión sobre un asunto con muchas implicaciones militares y estratégicas.



"Estábamos en posición y listos para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuántos iban a morir", escribió. "150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque, lo detuve, era desproporcionado en comparación con derribar un avión no tripulado".



En un pasaje de una entrevista con la NBC, el presidente aseguró que los aviones estadounidenses no habían aún despegado cuando él tomó la decisión. "Pero hubieran estado (en el aire) rápidamente. Y las cosas hubieran llegado a un punto (...) en el que no se hubiera podido dar marcha atrás".



El mandatario se refirió al dron Global Hawk abatido el jueves por Irán por, supuestamente, haber entrado en su espacio aéreo, una versión que Estados Unidos negó.



Este incidente provocó una escalada entre los dos países enemigos. El gobierno de Trump sostiene una política de "máxima presión" para forzar a Irán a reducir sus ambiciones nucleares y limitar su influencia regional.



"No tengo prisa, nuestro Ejército (...) está listo y es de lejos el mejor en el mundo", añadió Trump en Twitter. "¡Irán no puede tener NUNCA armas nucleares, ni contra Estados Unidos, ni contra el MUNDO!".



Bola de fuego

Trump mantuvo además contacto el viernes con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, cuyo país es un acérrimo adversario de Irán. Estados Unidos pidió la celebración de una reunión, el lunes, del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los últimos hechos relacionados con Irán, según fuentes diplomáticas.



El viernes, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araghchi, envió un mensaje "urgente" a Washington a través de Suiza, diciendo que su país "no busca la guerra", pero "defenderá decididamente su territorio contra cualquier agresión", según un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Donald trump lanza su campaña para las presidenciales de 2020 en Florida

La embajada suiza en Teherán representa los intereses estadounidenses en ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos países desde 1980.



En Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo referencia a "una situación extremadamente peligrosa y sensible con Irán". "Debemos calibrar una respuesta que desactive (las tensiones) y haga avanzar los intereses estadounidenses, y debemos ser bien claros respecto a la naturaleza de estos intereses", dijo.



En Teherán, los iraníes manifestaban su preocupación.



Advertencias

La televisión estatal iraní presentó un video de lo que asegura fue la intercepción del dron por un misil "3-Khordad"



Los restos fueron "recuperados en la superficie" de aguas territoriales iraníes y llevados a una base en Teherán, dijo a la televisión iraní el general de brigada Amirali Hajizadeh.



Según este jefe de la fuerza aérea de los Guardianes de la Revolución, cuerpo de élite del Ejército, Irán emitió dos advertencias antes de derribar el avión no tripulado.



Ante la escalada, varías compañías aéreas, como Lufthansa y KLM se sumaron a sus pares estadounidenses y evitan volar por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, vía estratégica en la región del Golfo para el mercado mundial de petróleo .



Trump había calificado el jueves como un "enorme error" el derribo iraní del dron, pero luego intentó enfriar la situación sugiriendo que todo pudo deberse a un error humano, causado por alguien "estúpido".



Las relaciones entre Washington y Teherán empeoraron desde que Trump decidió, en mayo de 2018, retirar a su país del acuerdo nuclear internacional firmado con Irán en 2015 y restablecer duras sanciones contra Irán.



Y se complicaron aún más con los ataques contra petroleros en la región del Golfo en mayo y junio, por los que Washington culpa a Teherán y que Irán desmiente.



Estados Unidos reforzó recientemente su dispositivo militar en Oriente Medio en medio de nuevos roces por el anuncio de Irán de que sus reservas de uranio enriquecido superarán en unos días el límite acordado en el acuerdo nuclear.

VEA: Trump asegura que México no le hace el trabajo sucio a los Estados Unidos

En paralelo, el Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), que se encuentra bajo presidencia estadounidense, conminará a Irán a tomar medidas contra el blanqueo de dinero y le dará un plazo para hacerlo, pasado el cual impondrá sanciones, indicó dijo el viernes un alto funcionario del gobierno.



En uno de sus tuits matinales, Trump afirmó: "Las sanciones hacen daño y otras fueron agregadas por la noche".