Director de ICE a Trump: no tenemos recursos para deportar 11 millones de personas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El polémico anuncio de Donald Trump en el que anunció que a partir de la próxima semana su gobierno comenzará con “el proceso de expulsar a los millones de extranjeros ilegales que han entrado ilícitamente a Estados Unidos" parece no ser tan fácil como piensa el presidente.

Ante la amenaza de Trump, este miércoles reaccionó Mark Morgan, encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), quien aseguró que "no tenemos los recursos para deportar 11 millones de personas en un periodo tan corto de tiempo".

Las declaraciones de Morgan, afín a la política antimigrante de magnate, las brindó en una entrevista con The Hill, según detalla el medio Univision.

Pese a ello, las autoridades migratorias aseguran que paulatinamente cumplirán con la orden del mandatario, quien agregó que a quienes ingresen de manera ilegal a su país "los expulsaremos tan rápido como entren".

El director interino de ICE dijo en otra entrevista a principios de junio que está por comenzar una acción de aplicación de la ley que incluirá la deportación de familias, pero que se hará de manera humanitaria y no como lo exige Trump.

"Nosotros hemos expulsado y expulsamos personas cada año. Y vamos a seguir haciéndolo", explicó, sin embargo, dejó claron que no se harán persecuciones contra los migrantes, pues las acciones "se centrarán en más de un millón de personas que recibieron órdenes definitivas de deportación por parte de jueces federales, pero que siguen libres en el país".

Problemática migratoria

El centro de investigación Pew ha calculado que hay unos 10,5 millones de personas en Estados Unidos sin autorización, de los cuales, los que llevan mucho tiempo en el país superan a los que llegaron recientemente. El récord de deportaciones en un año completo es de 419,384 en 2012, bajo el gobierno del presidente Barack Obama.



Algunos en el gobierno de Trump consideran que esas muestras de fuerza -como los arrestos masivos- sirven como disuasión al enviar el mensaje a quienes consideran hacer el viaje a Estados Unidos de que no vale la pena.



Se necesitan meses para planear las redadas. Los agentes trabajan con direcciones recientes y no tienen órdenes judiciales. No se puede obligar a los inmigrantes a que abran sus puertas y cada vez lo hacen menos. Los agentes suelen capturar a entre 30% y 40% de sus objetivos.



Además, el ICE asegura que necesita documentación de viaje del país de origen para deportar a alguien, así que los migrantes con frecuencia terminan detenidos al menos temporalmente en espera de su vuelo de deportación. La población de adultos detenidos era de 53,141 hasta el 8 de junio, aunque la agencia sólo tenía presupuesto para 45,000. Había 1,662 familias detenidas, también al máximo de su capacidad, y uno de los centros de detención para familias actualmente sólo alberga a adultos solos.