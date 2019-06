Matan a la periodista Norma Sarabia y secuestran a su colega Marcos Miranda Cogco en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Una periodista fue asesinada a tiros en el estado sureño de Tabasco, informó el miércoles el diario para el que trabajaba, en el más reciente de una serie de homicidios de periodistas en uno de los países más letales para quienes ejercen esta profesión. Otro reportero fue secuestrado por un par de hombres armados en el vecino estado de Veracruz.



Norma Sarabia, encargada de cubrir temas policiales para el periódico Tabasco Hoy, conversaba con un familiar frente a su casa la noche del martes en el municipio de Huimanguillo cuando un auto se acercó con al menos tres personas a bordo, todas con el rostro cubierto, publicó el diario. Una de las personas descendió del vehículo y abrió fuego a corta distancia, causándole al menos cuatro heridas de bala.



La policía municipal confirmó el homicidio, pero de momento no ofreció más detalles. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco indicó que “se iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos”, y agregó que “como parte de las primeras diligencias, se ordenaron medidas de protección a familiares” de la periodista.



Por ahora las autoridades no han señalado si el crimen pudiera estar relacionado con su labor como periodista.



El reportero local Nacho Carvajal, que trabaja con varios medios nacionales e internacionales, conocía a Sarabia desde hace varios años e incluso colaboró en varios proyectos con ella. Carvajal calificó a Sarabia como una periodista “sin miedo” por la manera en que cubría hechos relacionados con organizaciones criminales que roban combustible en Tabasco. Sarabia había recibido amenazas durante al menos un año, añadió.



“Estaba preocupada por su familia”, sostuvo Carvajal.



Con Sarabia suman siete periodistas asesinados desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo en diciembre de 2018, según un recuento del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.



Pero el problema ha trascendido gobiernos: Diez periodistas fueron asesinados en México en 2018, el año con más crímenes de este tipo hasta la fecha en el país.



Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ en México, tuiteó que desde que él se sumó a la organización en 2016, 34 periodistas han sido asesinados en México y ni uno solo de esos casos ha sido resuelto.



En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó a las autoridades federales y estatales a “implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los familiares de la periodista Norma Sarabia, así como de los directivos y colaboradores del periódico Tabasco Hoy”.



“Con el homicidio de Norma Sarabia suman ya 149 los periodistas asesinados desde el año 2000 (16 eran mujeres), y 8 en el transcurso de 2019, cifras que demuestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión, y la urgente necesidad de brindar condiciones óptimas para que periodistas y medios de comunicación puedan realizar sus labores con seguridad”, resaltó la CNDH en el documento emitido el miércoles.



Mientras tanto, en el vecino estado de Veracruz, Marcos Miranda Cogco fue secuestrado de su hogar por hombres armados la mañana del miércoles, de acuerdo con la Comisión Estatal para La Atención y Protección de Los Periodistas.



“Por favor devuélvanme a mi esposo”, dijo María del Pilar Gasca, pareja de Miranda, ante los reporteros.



Del Pilar agregó que Miranda había recibido amenazas por años debido a sus críticas hacia el gobierno local.



“No somos perversos, seguiremos respetando la libertad de expresión. Exigiremos se inicie una investigación contra quien amenazaba periodistas. Se acabaron las eras de 'tolerar' grupos delictivos y secuestradores”, tuiteó por su parte el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.